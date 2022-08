Il Palietto riaccende l’Argentario

Le manifestazioni verso il Palio Marinaro. Il 2 agosto la presentazione dello stendardo e il 3 agosto la gara remiera degli Under 23. Vertice tra sindaco, Ente Palio e rioni: sì alla sfilata di Ferragosto. Slitta all’anno prossimo il Corteo Storico del 12 agosto.

Monte Argentario: Torna il Palietto, si riparte con i giovani. Conto alla rovescia per il 79° Palio Marinaro dell’Argentario che si disputerà il 15 di agosto a Porto Santo Stefano nella modalità tradizionale e precedente dell’emergenza Covid, senza quindi restrizioni all'aperto. La manifestazione, che vede protagonisti i Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle, entra nel vivo con due attesissimi appuntamenti dopo lo stop alle edizioni del 2020 e del 2021 a causa delle norme anti-Covid.

Martedì 2 agosto sarà presentato lo stendardo del Palio, realizzato da Luigina Loffredo, durante la S. Messa delle 18.30 nella Chiesa di Santo Stefano. Alle 21 si terrà la processione in onore del Santo Patrono: la prima parte della sfilata si svolgerà a terra, poi la statua del Santo sarà fatta salire su un’imbarcazione e proseguirà fino la piazza dei Rioni, dove sarà benedetta dal parroco don Sandro Lusini.

Mercoledì 3 agosto invece sarà sfida vera. Torna il Palietto, la competizione remiera riservata ai giovani under 23 di Porto Santo Stefano, vera anteprima della grande sfida di Ferragosto. Alle 11.15 si terrà una Santa Messa officiata dal Vescovo, monsignor Giovanni Roncari, e dalle 18 la sfida del Palietto con la sfilata equipaggi e delle dirigenze in corso Umberto I. Alla sfilata parteciperanno i dirigenti dei rioni, gli equipaggi, le madrine e i portabandiera, senza gruppi di tifoserie. La regata verrà disputata su un percorso di 2.400 metri suddiviso in sei tratte.

Gli equipaggi in gara saranno così composti:

per il Rione Croce: Tommaso Scotto (timoniere), Daniele Picchianti, Federico Rosi, Michael La Mantia e Alex Ciarcia Jr;

Tommaso Scotto (timoniere), Daniele Picchianti, Federico Rosi, Michael La Mantia e Alex Ciarcia Jr; per la Fortezza: Alessandro Visconti (timoniere), Giacomo Rosi, Marco Picchianti, Cristiano Perillo e Simone Picchianti;

Alessandro Visconti (timoniere), Giacomo Rosi, Marco Picchianti, Cristiano Perillo e Simone Picchianti; per la Pilarella: Manuel Rosi (timoniere), Niccolò Sabatini, Tommaso Infetti, Adam Angeli e Jacopo Moriani;

Manuel Rosi (timoniere), Niccolò Sabatini, Tommaso Infetti, Adam Angeli e Jacopo Moriani; per il Valle: Riccardo Loffredo (timoniere), Michele Maglione, Stefano Capitani, Federico Bracci e Alessandro Galatolo.

Il punto sulle manifestazioni è stato fatto in Comune durante un vertice dell’Ente Palio e dei quattro Rioni con il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini. Alla riunione hanno partecipato i componenti del direttivo dell’Ente Palio, guidati dal comandante Emilio Sclano e dal delegato del sindaco al Palio, Alessandra Chiocca, e i capitani dei Rioni Pierluigi Schiavi (Croce), Flavio Vongher (Fortezza), Luca Landini (Valle) e Pietro Solari (Pilarella).