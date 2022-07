Il paesaggio policolturale di Fibbianello, è tra i 27 dell’APRIS

L’unico grossetano, dell’Associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico costituita a Roma al Mipaaf.



Semproniano: Il paesaggio policolturale di Fibbianello, nel comune di Semproniano, farà parte dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (Pris) che è stata costituita, con la firma del protocollo d’intesa, nei giorni scorsi a Roma al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. A sancire la costituzione e l’adesione dell’Associazione, che raggruppa i paesaggi ufficialmente riconosciuti dal Ministero, è stato l’ultimo Consiglio Comunale, ne ha approvato l’ingresso all’unanimità. L’iter per l’iscrizione di Fibianello al registro dei Paesaggi Storici Rurali era stato avviato dalla precedente Amministrazione e, successivamente, con quella guidata dal Sindaco Luciano Petrucci è stato portato avanti con entusiasmo e determinazione, coinvolgendo tutto il Consiglio Comunale, fino ad ottenere ufficialmente, nel mese di settembre 2020 il prestigioso riconoscimento. Adesso la costituzione dell’Associazione che comprende ventisette paesaggi italiani di prestigio, fin qui ufficialmente riconosciuti, di cui l’amministrazione comunale di Semproniano, attraverso l’opera dell’assessore Lucio Leoni, si è fatta promotrice insieme ad un nucleo ristretto rappresentativo degli altri paesaggi.

“L’auspicio – sostiene Leoni- è che la costituzione dell’Associazione possa dare una spinta determinante per la loro valorizzazione e possa essere, nel tempo, volano per le aziende che operano nel perimetro del paesaggio stesso, nonché impulso economico e culturale per tutto il territorio circostante. In Toscana sono solamente sei i Paesaggi Storici Rurali ufficialmente iscritti nel Registro Nazionale presso il Mipaaf e quello di Fibbianello è l’unico nella provincia di Grosseto. Nel resto d’Italia ci sono luoghi di grande prestigio e famosi, come la fascia pedemontana olivata di Assisi e Spoleto, le colline di Conegliano Valdobbiadene, dove si produce il Prosecco superiore, le colline terrazzate della Valpolicella, i limoneti e oliveti terrazzati del Comune di Amalfi, il Paesaggio della Pietra a Secco dell’Isola di Pantelleria e altri ancora, e ribadire l’importanza che può avere l’attività della nascente Associazione”.