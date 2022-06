Il nuovo skate park del Velodromo sarà intitolato ad Alfredo Baccetti

Cerimonia di inaugurazione del nuovo skate park del Velodromo intitolato ad Alfredo Baccetti. L'evento domani 17 giugno alle 17.30



Grosseto: Il giorno 17 giugno alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo skate park del Velodromo intitolato ad Alfredo Baccetti. Questa iniziativa, che vede protagonisti il Comune di Grosseto in collaborazione con il Coeso, è stata ideata per fornire ai giovani un luogo sicuro nel quale potersi ritrovare e fare sport in uno dei nostri parchi più belli.

Il nuovo skate park sarà intitolato al famoso skater grossetano scomparso prematuramente lo scorso anno, Alfredo Baccetti, al quale l’Amministrazione ha ritenuto doveroso fare un omaggio per ispirare tutti gli amanti dello sport e per mantenere viva la sua memoria nei nostri cuori.