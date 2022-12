"Il Natale dello Sportivo" ad Acquapendente

Acquapendente: Un mix tra premiazioni e esibizioni ha caratterizzato l’evento “Il Natale dello sportivo” organizzato presso il Palazzetto dello Sport di Acquapendente dalla ASD Polisportiva Real Azzurra e dal Comune di Acquapendente.

E’ spettato all’Assessore Mauro Bellavita consegnare il Premio fair-play alla Categoria Under 17 Etruria calcio resasi protagonista in terra capitolina di un gesto di alta sportività che ha fatto scalpore in questi giorni: ritenendo ingiusto il calcio di punizione assegnato a proprio favore dal Direttore di gara, Luca Billi si rifiutava di batterla gettando la palla a lato. Spettava all’Assessore Patrizia Rosatelli consegnare premi al Gruppo Volley. All’Assessore Loriano Ronca il premio al gruppo ginnastica. Dopo l’esibizione del pattinaggio la vicesindaca Monica Putano Bisti consegnava riconoscimento. Dopo l’esibizione del gruppo hip-hop, gran chiusura per il progetto power-yoga di Antonella Calistri che strappa-applausi a tutti prima di fornirci la sua personale splendida galleria fotografica.

