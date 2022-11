Il modo giusto per prendersi cura della pelle

La pelle del nostro viso è molto delicata e va trattata con cura. In questo articolo, vogliamo parlare dei trattamenti più efficaci per la skincare del viso, in particolare per quanto riguarda gli occhi. La maggior parte delle persone non presta abbastanza attenzione a questa zona del volto, ma è fondamentale dedicarle il giusto trattamento se si vuole mantenere un aspetto giovane ed elastico. Inoltre, sappiamo che la pelle del contorno occhi è molto più sottile rispetto al resto del viso e, quindi, più soggetta alle rughe e ad altri segni di invecchiamento, per questo ci concentreremo su un buon trattamento occhi.



Iniziamo la nostra routine

La prima cosa da fare nella nostra routine di cura della pelle del viso è pulire il viso con un detergente delicato. Dovremmo evitare di usare il sapone sul viso, perché può eliminare gli oli naturali che proteggono la pelle. Dopo la pulizia, applichiamo un tonico per aiutare a bilanciare i livelli di pH della pelle. Una volta fatto questo, si può applicare una crema idratante per idratare la pelle. Se abbiamo la pelle secca, prendiamo in considerazione l'uso di una crema idratante a base di olio.

Per quanto riguarda i trattamenti per gli occhi, ci sono alcune cose che possiamo fare per la pelle delicata di questa zona. In primo luogo, con una buona crema possiamo ridurre le borse e le occhiaie. In secondo luogo, attenuiamo le linee sottili e le rughe e poi illuminiamo la zona per farci sembrare più sveglie.

Ora che conosciamo le basi di una buona routine di cura della pelle del viso, parliamo di alcuni trattamenti specifici per gli occhi.

Trattamenti specifici per gli occhi

La cosa più importante da fare per il contorno occhi è utilizzare una crema o un gel per il contorno occhi separato. Questo perché la pelle del contorno occhi è molto più sottile rispetto alle altre parti del viso e necessita di un prodotto più delicato. Cerchiamo una crema per il contorno occhi che contenga ingredienti come l'acido ialuronico o la glicerina, che aiuteranno a idratare e rimpolpare la pelle.

Inoltre, possiamo utilizzare trattamenti come il retinolo o la vitamina C per aiutare a ridurre le linee sottili e le rughe intorno agli occhi. Per le occhiaie, cerchiamo prodotti che contengano caffeina o niacinamide, che possono aiutare a restringere i vasi sanguigni e illuminare la zona.

Con questi consigli, abbiamo tutto quello che ci serve sapere per prenderci cura della nostra pelle in modo corretto, sia sul viso che intorno agli occhi. Ricordiamo di essere delicate con la pelle del contorno occhi e di utilizzare prodotti specifici per questa zona, per ottenere risultati ottimali.

Consiglio Bonus: come struccare gli occhi

Quando si tratta di rimuovere il trucco dagli occhi vi consigliamo di utilizzare un dischetto di cotone imbevuto di struccante o di acqua micellare. Questo metodo è molto efficace specialmente se si indossa mascara o ombretto waterproof, potrebbe essere necessario utilizzare un prodotto a base di olio per sciogliere il trucco prima di utilizzare un normale detergente. Basta applicare il prodotto a base di olio su un dischetto di cotone e tenerlo sull'occhio per alcuni secondi prima di strofinare delicatamente. Assicuri di sciacquare bene l'area dopo.