Il miglior direttore si esibisce con l'Orchestra sinfonica di Grosseto. Domenica 16 ottobre al Teatro degli Industri la finale del Concorso “Kussewitzky”

Grosseto: Dopo l'esibizione dei quattro finalisti, il concerto del vincitore. Il Teatro degli Industri di Grosseto ospita la serata finale della seconda edizione del Concorso internazionale per direzione d’orchestra intitolato a Sergey Kussewitzky: l'appuntamento è per domenica 16 ottobre alle ore 18. L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” si esibirà diretta dal migliore tra i quattro giovani direttori finalisti del concorso – Aram Khacheh (Italia), Gaddiel Dombrowner (Francia-Israele), Jasper Lecon (Germania) e Karen Ni Bhroin (Irlanda) – secondo il verdetto della giuria, espresso in base alle performance di sabato 15 ottobre. Al termine del concerto è prevista la cerimonia di premiazione. Nella serata finale l'ingresso al Teatro degli Industri è a pagamento (10 euro, info e prenotazioni: 333 5372994; biglietti in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo).





Il programma del concerto prevede l'esecuzione di brani scelti tra il “Don Giovanni, Ouverture K.527” di Mozart, “Coriolano, Ouverture in Do minore op.62” di Beethoven, “Sinfonia n. 41 in Do maggiore K. 551 Jupiter” di Mozart, “Sinfonia n.1 in Do maggiore op.21” di Beethoven. Al vincitore andrà una borsa di studio di 3mila euro più targa, diploma e la possibilità di esibirsi in vari concerti; il secondo premio è una borsa di studio di 2mila euro con targa e diploma; il terzo premio è una borsa di studio di mille euro con targa e diploma. È previsto anche il premio dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: una borsa di studio di 500 euro con diploma.

La “Kussewitzky Conducting Competition” – intitolata al direttore della prima esecuzione assoluta del Concerto per pianoforte e orchestra di Scriabin, nel 1907, con lo stesso autore come solista al piano – è organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi con il Comune di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Orchestra “Città di Grosseto”, Aurelia Antica Shopping Center e Rotary club Grosseto. Il direttore artistico è Antonio Di Cristofano, il direttore organizzativo è Massimo Merone.

Nella foto: un momento della serata finale della prima edizione nel 2021