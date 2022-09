Il “Miglio d’Oro” sulle Mura Medicee. Si parte

Raduno dei partecipanti alla Sala Eden domenica 11 settembre alle 9:30



Grosseto: Alle 9,30 di domani domenica 11 settembre raduno delle centinaia di partecipanti alla seconda edizione del “Miglio d’Oro” davanti alla Sala Eden da dove poco dopo prenderà il via la camminata non competitiva che porterà i partecipanti fino al Bastione della Rimembranza di via Saffi, percorrendo le Mura Medicee.

Al termine della camminata ad ogni partecipante sarà consegnato un pacco dono in ricordo della partecipazione con prodotti offerti da diversi marchi che sostengono questa manifestazione che, organizzata dal Rotary Club Grosseto, ha il patrocinio del Comune di Grosseto e si avvale della collaborazione di Coni, Avis, Pro Loco, Croce Rossa e Rotaract, oltre che della Fondazione Grosseto Cultura, e si avvarrà di un contributo della Banca Tema.

La madrina di questa seconda edizione sarà la campionessa paraolimpica Ambra Sabatini.





Le iscrizioni saranno possibili anche domenica mattina al raduno, e verrà richiesto un contributo di 5 euro a partecipante.

La somma raccolta sarà destinata dal Rotary ad un service per il nostro territorio.