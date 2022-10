Dopo gli anni della pandemia, finalmente può svolgersi l'evento che da quasi 40 anni è il simbolo della solidarietà a Grosseto

Grosseto: Il Mercatino dei Ragazzi torna in piazza il 9 ottobre. Dopo due anni di pandemia, il Comitato per la Vita è riuscito a organizzare l'evento che da quasi 40 anni è il simbolo della solidarietà a Grosseto! Centinaia di ragazzi e di banchini carichi di giochi, libri, suppellettili e chincaglierie, contornati da nonni, genitori, amichetti animeranno ancora piazza Esperanto, appena fuori Porta Vecchia e le piazzette limitrofe.





Quando il primo Mercatino dei Ragazzi ebbe luogo a Grosseto, le bambine e i bambini si trasformarono in commercianti mettendo in "vendita" i loro giochi che non usavano più e il ricavato di questo commercio dei piccoli venne devoluto interamente al Comitato per la Vita, allora appena nato, e di conseguenza alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore. Dopo tanti anni, il Mercatino dei Ragazzi è ancora così e ha mantenuto quel carattere di genuinità e spontaneità tramandato di generazione in generazione, perché le mamme di oggi sono le bambine di allora. "L'entusiasmo intorno alla notizia del Mercatino dei Ragazzi che torna a Grosseto è stato travolgente - dice Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita - e ci è servito tantissimo per superare le difficoltà pratiche di organizzare un evento enorme come questo. La gioia più grande è leggere i commenti delle persone sulla nostra pagina Facebook. Appena pubblicato il post, centinaia di cittadini hanno iniziato a chiederci da subito informazioni per iscriversi. Questa è la nostra energia, l'energia di un'associazione che nel 2023 festeggerà i 40 anni di vita. In questi 40 anni abbiamo avuto davanti sempre un unico obiettivo: adoperarsi per consentire anche a Grosseto di potersi curare con le tecniche e gli strumenti migliori per evitare alle persone quei drammatici viaggi della speranza in Toscana o in Italia per avere cure oncologiche adeguate. Abbiamo donato moltissimo e chi si trova all'interno dell'Ospedale Misericordia può vedere con i suoi occhi quelle targhe con scritto Comitato per la Vita dietro le quali ci sono i nomi di migliaia e migliaia di cittadine e cittadini che hanno contribuito all'acquisto di macchinari sofisticati, di locali specializzati, di progetti, di iniziative tutte volte a combattere il tumore. Poter portare di nuovo il Mercatino dei Ragazzi in città significa anche gioia, perché questo evento è davvero il simbolo della solidarietà a Grosseto e ci auguriamo come tutti gli anni che la presenza di questa terra si faccia sentire". L'obiettivo è ambizioso: l'acquisto di un sistema Catalyst, modulo per implementare i trattamenti radioterapici nei pazienti oncologici da donare all'Ospedale Misericordia di Grosseto, uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni di cura.







"Ogni anno il Mercatino dei ragazzi rappresenta un modo per far respirare alle nuove generazioni aria di solidarietà e generosità verso il prossimo - dicono gli assessori Sara Minozzi (Sociale) e Luca Agresti (Cultura) -: è un insegnamento prezioso per loro, ma anche e soprattutto per noi adulti, che osserviamo con ammirazione quanto entusiasmo i nostri ragazzi mettano in questo tipo di iniziative. E' uno spettacolo poi vedere la città che si anima e si organizza per una finalità benefica come questa. Andiamo infatti ad aiutare e a sostenere chi soffre attraverso l'acquisto di macchinari utili al nostro ospedale e quindi ai pazienti, evitando loro lunghe trasferte verso altri centri ospedalieri. Il Mercatino dei ragazzi è senza dubbio uno dei motivi per cui andare fieri della nostra Grosseto: ne abbiamo sentito la mancanza!".

Come sempre le iscrizioni al Mercatino dei Ragazzi saranno possibili a partire dal sabato pomeriggio direttamente al gazebo del Comitato in piazza Esperanto. Sempre sabato alle 16.00 nella sala Pegaso della Provincia, si svolgerà il convegno medico oncologico che rappresenta la parte di alto valore scientifico del Mercatino tenuto dai medici dell'azienda Usl Toscana Sud Est. Il convegno è dedicato a "Innovazione e sviluppo del polo oncologico di Grosseto" e parteciperanno il dottor Carmelo Bengala, direttore UOC Oncologia Medica di Grosseto e direttore del dipartimento oncologico dell'azienda USL Toscana Sud Est, il dottor Fabio Lena, direttore del dipartimento del farmaco dell'azienda USL Toscana Sud Est, la dottoressa Francesca Rossi, direttrice UOC di Radioterapia, il dottor Filippo Francalanci direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia, la dottressa Maja Rossi responsabile UOS di Patologia clinica molecolare. Modera la dottoressa. L'inaugurazione del Mercatino, con le autorità, è previsto per domenica 9 ottobre alle 10. In centro storico tornano anche Pompieropoli e i pony dell'associazione La Bandita di Castiglione della Pescaia. Tra le novità di quest'anno nella tradizionale fiera di beneficenza ci saranno, tra i premi più belli, i prodotti donati dalle più grandi aziende enogastronomiche del territorio tra le quali: OLMA, Caseificio il Fiorino, Mantellassi, Panificio Galletti, Carrefour. "Siamo orgogliosi di poter collaborare con i grandi della Maremma che ci dimostrano il loro affetto!”. Grazie anche a Banca Tema, UISP, Studio Kalimero Marketing e Comunicazione!

E allora: tutti in piazza il 9 ottobre e buon Mercatino a tutti!!!

Mercatino dei Ragazzi 37esima edizione. Programma:

Sabato 8 ottobre

Ore 15.00/19.00 Piazza Esperanto: apertura delle iscrizioni al gazebo del Comitato

Ore 15.30 Sala Pegaso della Provincia: congresso medico scientifico

Domenica 9 ottobre

Ore 7.30/12.00 Piazza Esperanto: iscrizioni

Ore 10.00 Piazza Esperanto, accanto allo stand del Comitato: Inaugurazione ufficiale

Ore 10.00/18.00 Piazza De Maria: in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo: Pompieropoli

Ore 15.00 Piazza De Maria: il centro ippico La Bandita farà divertire i più piccoli con i pony

Ore 19.30 ultime consegne dai piccoli commercianti e conclusione dell'evento