"Il mare è la loro casa". La LAV va in spiaggia

Redazione Appuntamento a Castiglione della Pescaia sabato 18 giugno - ore 9:00, alla Green Beach (Pinetina sud). Iniziativa dedicata a bambini e famiglie, per educare alla tutela di pesci, crostacei e molluschi, ma anche degli insetti e delle altre forme di vita che popolano i litorali.

Castiglione della Pescaia: Sensibilizzare bambini e bambine, ma anche e soprattutto le loro famiglie, a rispettare gli animali del mare e dei litorali. Questo è lo scopo di “Il mare è la loro casa”, l’iniziativa LAV con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che prende il via questa estate in una serie di Comuni italiani aderenti, toccando anche grandi città turistiche come Venezia. A Castiglione della Pescaia (sabato 18 giugno - ore 9,00, Green Beach – Pinetina Sud) saranno presenti Giacomo Bottinelli e Ilaria Marucelli dell’Ufficio "A Scuola con LAV" con la sindaca, Elena Nappi, che sarà accolta dai volontari LAV e da un gruppo di bambini con le magliette dell’evento. È prevista la partecipazione del Comandante Agostino Piscopo della Guardia Costiera di Castiglione della Pescaia e di Attilio Ganozzi, presidente della cooperativa Airone09 che ha messo a disposizione le torrette di avvistamento per l’affissione degli striscioni. I volontari leggeranno una storia scritta da LAV ai bambini presenti e questi ultimi saranno con la loro voce ambasciatori del messaggio di rispetto per gli animali del mare in un video che sarà realizzato sul momento. A seguire volontari e bambini procederanno all’affissione degli striscioni sulle torrette di salvamento della cooperativa Airone 09 e alla collocazione delle locandine negli stabilimenti balneari disponibili. Si distribuiranno, inoltre, le cartoline dell’iniziativa alle famiglie presenti sulla spiaggia. Tutti i materiali recano un QR code attraverso il quale si può accedere alla pagina web dedicata all’iniziativa (https://piccoleimpronte.lav.it/il-mare-la-loro-casa) dove si troveranno non solo utili consigli, ma anche un Podcast e un PDF da scaricare con una storia da leggere o ascoltare sotto l’ombrellone, diretta proprio a bambini e bambine.

“L’abitudine di catturare piccoli animali sulla spiaggia è purtroppo diffusa – dichiara LAV – e sia i bambini che le loro famiglie sottovalutano il maltrattamento che quegli stessi animali subiscono. Cambiamenti di temperatura, manipolazione, urti, carenza di ossigeno provocano gravi sofferenze negli animali marini. Considerazioni simili si possono fare per gli animali di terra che popolano la spiaggia e la zona delle dune, senza contare il potenziale danno ambientale che si può produrre”. “Il mare è la loro casa” ha ricevuto l’adesione dei comuni di Aglientu (SS), Andora (SV), Bari (BA), Capaci (PA), Castiglione della Pescaia (GR), Catania (CT), Cogoleto (GE), Fermo (FM), Monopoli (BA), Parghelia (VV), Pisa (PI), Ricadi (VV), Tropea (VV), Venezia (VE), Vibo Valentia (VV), Zoagli (GE). Ha aderito inoltre Toscana Mini Crociere, che espleta un servizio di trasporto marittimo lungo la costa e le isole dell’arcipelago come Giglio e Gorgona. Ulteriori Comuni o Enti che volessero aderire possono contattare LAV scrivendo a educazione@lav.it.



