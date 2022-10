Cultura & spettacolo Il MAGMA di Follonica tra i vincitori della call per il progetto "Museum Challenge" 25 ottobre 2022

Redazione Follonica: Il Museo MAGMA di Follonica, insieme ai musei toscani di Fucecchio, Certaldo, Cortona, ha vinto la call per il progetto Museum Challenge che porterà gli operatori museali ad acquisire competenze professionali per la comunicazione social dei loro musei. Sono state 11 le candidature tra le quali scegliere.

Dall'inizio della pandemia i musei hanno compreso l'importanza della comunicazione digitale, ma ancora troppo spesso mancano competenze professionali nella gestione del marketing museale e in particolare nella comunicazione social. Scopo del progetto, ideato dall'associazione Cultura REPublic ETS, è trasferire buone pratiche di strategie specifiche per la gestione dell'identità digitale dei musei. Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 i musei vincitori parteciperanno a un periodo di formazione professionale con un social coach dedicato che risponderà ai bisogni specifici di ogni museo. «La forza del progetto - dichiara Elena Janniello, coordinatrice del progetto e presidente di Cultura REPublic - sta nel lavorare a tu per tu con il personale col metodo del social coaching affinché gli operatori possano gestire successivamente il progetto in totale autonomia». Il MAGMA di Follonica è stato accuratamente selezionati dalla commissione di valutazione composta da cinque membri: Antonella Gioli, professore associato di Museologia, Critica artistica e del Restauro dell'Università di Pisa, Astrid D'Eredità, funzionaria archeologa del Parco archeologico del Colosseo, Elena Janniello, esperta di comunicazione e marketing museale, Maria Elena Bardini, esperta di comunicazione e analisi del pubblico e Luisa Zito, esperta di audience engagement e mediazione culturale.

Il progetto ha ricevuto un importante cofinanziamento della Fondazione CR Firenze.

