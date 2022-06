Il libro su N.O.F.4 si presenta a QB

“Io e Fernando. La storia di N.O.F.4 raccontata da Aldo Trafeli”.



Grosseto: Si parla di N.O.F.4 domani, mercoledì 8 giugno alle 18, in piazza della Palma a Grosseto, a cura della libreria QB. Il paziente del manicomio di Volterra diventato famoso per i suoi graffiti, è protagonista del libro “Io e Fernando. La storia di N.O.F. 4 raccontata da Aldo Trafeli" di Andrea Trafeli e Michele Quirici. Alla presentazione intervengono: Andrea Trafeli, autore, la prof. Barbara Benigni, Liceo A. Rosmini, Alessandro Ramacciotti che presenterà il brano NOF4 che fa parte del cd "Invisibili" dei BAM.



Gli studenti della classe 4C del liceo Statale Rosmini leggeranno alcuni brani del libro.

L'iniziativa rientra nelle attività di Grosseto città che legge.



"Ho trascorso 40 anni nel Manicomio di Volterra – spiega Aldo Trafeli nel libro - molti dei quali al padiglione Ferri in qualità di infermiere. Qui ebbi l'occasione di conoscere il degente Fernando Nannetti (NOF4). Fin dai primi giorni dimostrò di gradire la mia compagnia, tanto è vero che mi raccontò quello che stava scrivendo e perché. In seguito ho potuto ritrascrivere tutto quanto grazie alla sua fiducia, anche perché molti si sono interessati al "libro della vita" che il Nannetti pazientemente ha scritto in tanti anni di segregazione."