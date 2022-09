Il Grande cuore di Tesorobus

Campagnatico: Grazie alla collaborazione tra all’amministrazione Comunale di Campagnatico e il progetto Tesorobus i ragazzi della primaria di Arcille e Campagnatico impegnati nel PON “estate insieme”, hanno potuto fare la gita prevista alle Macinaie mercoledì 31 Agosto.



Tesorobus è un autobus, donato dall'azienda dei trasporti di Grosseto Tiemme che verrà portato in Senegal, nel villaggio di Kabrousse, ai bambini che devono andare a scuola. L’iniziativa è all'interno di un charity-rally chiamato RUST2DAKAR la cui finalità è quella di portare dei mezzi che serviranno di supporto ai progetti africani gestiti dalla ONG organizzatrice TAVOLA8».

«Fin da subito MaremmaDakar ha accolto la richiesta del comune per aiutare i ragazzi della scuola. L'associazione che ha ideato questo progetto, ha fortemente voluto tenere vivo lo spirito di solidarietà con cui ha intrapreso questa mission, dando la possibilità' anche ad altre persone di beneficiare del progetto Tesorobus. A tutti loro vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale di Campagnatico e il più forte in bocca al lupo per l’ormai prossima partenza per l’Africa» commenta il Sindaco Elismo Pesucci.