Il giovane chef Duccio Frullani porta la Maremma al Salone del Gusto 2022

Grosseto: La nuova edizione di Terra Madre — Salone del gusto 2022, organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Comune di Torino, fino al 26 settembre a Parco Dora, nella città della Mole. Si tratta di uno degli appuntamenti internazionali più importanti del settore enogastronomico che, ogni due anni, riunisce professionisti dell’agroalimentare provenienti da tutto il mondo, coinvolgendoli in conferenze, forum, laboratori, degustazioni guidate e lezioni di cucina.



Quest’anno tra i protagonisti ci sarà anche la Maremma, grazie alla partecipazione del giovane chef Duccio Frullani del ristorante La Ciottolona, a Boccheggiano, nel Comune di Montieri. Classe 1994, Frullani è membro dell’Alleanza Slow Food, il patto fra cuochi e piccoli produttori che promuove i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e tutela la biodiversità: non solo filosofia, ma pratica, che ogni giorno lo chef ventottenne applica nella sua cucina e che è stata premiata dal pubblico con il premio Traveller’s Choice di TripAdvisor 2021.





Nei piatti de La Ciottolona la tradizione culinaria toscana si reinventa, puntando sulla creatività e sulla ricerca di prodotti quanto più locali e di qualità. Non a caso, lo stesso chef definisce il raggio della sua ricerca “Km Duccio”. A 30, massimo 40 kilometri da casa, ci sono contadini, allevatori, casari, pescatori e viticoltori selezionati capaci di offrirgli il meglio di terra e mare: dai formaggi di Angela Saba ai frutti dell’orto di Daniele e Jolanta, dai vini di Ampeleia a quelli dell’azienda agricola Valentini.

La scelta di Duccio Frullani di valorizzare un piccolo borgo minerario e la diversità e la ricchezza agroalimentare che gli fanno da corolla si sposa perfettamente con il tema della rigenerazione proposto dal Salone del gusto 2022, secondo il quale una reale transizione agroecologica può e deve partire dal cibo, migliorando le pratiche agricole, i sistemi di produzione e distribuzione, le diete e le abitudini di consumo e dando voce ai piccoli produttori, ai più fragili e alle realtà che hanno sofferto in questo periodo di crisi, nelle città come nei paesi.





In occasione della manifestazione, Frullani presenterà e preparerà per il pubblico di Terra Madre il piatto Bottoni ripieni di capocollo di maiale grigio — della società agricola Tommaso Giordana di Magliano in Toscana —, crema di patate, olio al finocchietto e salsa d’arrosto.