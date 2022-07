Il giovane Bramerini è il nuovo presidente del Rotaract Grosseto

Grosseto: Nella splendida cornice di Marina di Grosseto alla presenza del presidente del Rotary Club Grosseto Massimo Ciancagli e del past president Marcello Pancrazi è avvenuto il passaggio della campana del Rotaract Grosseto dal vice presidente Clarissa Cardoso, in rappresentanza di Virginia Paolino, impegnata in missione in Albania, a Edoardo Bramerini.



Il Rotaract è formato da giovami di almeno 18 anni che hanno come “padrino” un Rotary Club, ed è presente in tutto il mondo.

Nella foto il nuovo Presidente del Rotaract assieme a Ciancagli e Pancrazi