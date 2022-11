Il genio di Woody Allen ad Acquapendente, grazie al regista Antonello Avallone

Acquapendente: Il genio si Woody Allen si appresta a sbarcare ad Acquapendente. Lo farà Domenica 6 Novembre alle ore 17.30 grazie al regista Antonello Avallone.

“Central Park West - sottolinea la produzione Compagnia delle Arti srl - parlerà di cinquantenni ricchi e affermati che si trovano invischiati in un turbinio di tradimenti sentimentali. Forse in questo modo cercano di trovare il segreto della felicità. Dialoghi scintillanti, battute fulminanti, una commedia che non si allontana molto dai cliché di Allen, forse più caustica e sicuramente poco conosciuta. Allen utilizza i suoi personaggi per far uscire il peggio della vita, ovviamente in maniera sempre ironica, a tratti assurda e paradossale, permettendoci di ridere su questo spaccato di vita, se vogliamo, tutto sommato, anche realistico. Esilaranti. Dopo la dea dell’Amore, Allen concede ad Avallone questo testo, in esclusiva, per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Antonello Avallone, dal 1992, ha rappresentato negli anni molti testi di Allen concessi in esclusiva e riproposti nelle varie stagioni; Io e Woody (monologhi degli anni’60), Ombre e nebbia del film omonimo, Tutti dicono W. A degli atti unici di Allen, il Prestanome adattamento dal film omonimo, la Dea dell’Amore dal film omonimo”.

A calcare le scene del Boni Elettra Zappi, Flaminia Fegarotti, Claudio Morici, Maria Angelica Duccilli. Gran cerimonieri l’Associazione Tebo del Presidente Tolmino Piazzai ed il Comune di Acquapendente che nel loro percorso di plasmare qualità culturale inanellano solo ed unicamente successi di pubblico.