Il Fumetto al Polo L. Bianciardi

Grosseto: Proseguono nell' Aula Magna del Polo Bianciardi i laboratori dedicati al fumetto, organizzati dall’associazione Ciel’ in Città, diretta da Irma Alonzo, attiva tra Roma e Grosseto con progetti sulla Nona Arte dedicati alle scuole.

Gli studenti del tecnico della grafica e del Liceo artistico, grazie al progetto “Nuvola Bianca”, incontrano i docenti della Scuola Romana del Fumetto, che illustrano ai ragazzi tecniche e metodologie per l’ideazione, la scrittura, il disegno e in generale per la realizzazione di tavole di fumetti. I prossimi incontri si terranno il 19 e il 20 dicembre con il seminario di Giancarlo Caracuzzo, esperto disegnatore ed illustratore, e il 30 e il 31 gennaio 2023.