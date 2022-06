Il Fossombroni in campo per la sostenibilità

Borsa di studio per lo studente Andrea Gabriel Martini



Grosseto: L’istituto Fossombroni fa ancora centro, questa volta nel campo della sostenibilità. Andrea Gabriel Martini, studente della 3^B del settore economico sistemi informativi aziendali, ha partecipato al bando per 50 borse di studio destinate a studenti toscani e messe in palio dalla Fondazione cassa di risparmio di Firenze per la partecipazione al terzo “Campus della sostenibilità” promosso dalla stessa fondazione, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale toscano, la Fondazione parchi monumentali Bardini e Peyron, Centered lab e Passo tempo. L’insegnante del Fossombroni Anna Del Vacchio, durante l’anno scolastico, ha proposto alle sue classi terze e quarte un incontro con Mauro Fontanari, esperto di Centered lab che ha lanciato numerosi input sull’Agenda 2030 e ha illustrato il “Campus della sostenibilità” di Fondazione CR Firenze.

Dopo la candidatura e il colloquio, Andrea Gabriel Martini si è dunque aggiudicato una delle 50 borse di studio ed ha partecipato al Campus insieme agli altri vincitori provenienti da tutta la Regione: suo tutor scolastico di collegamento è stata Patrizia Minutolo. Il “Campus della sostenibilità” è stato un corso basato su teorie e approcci pratici alla sostenibilità, attraverso l’apprendimento creativo, interattivo e partecipativo. Uno strumento di orientamento e formazione volto a promuovere lo sviluppo di una società sostenibile; un percorso formativo per esercitare le soft skills come la comunicazione, il lavoro di gruppo, l’intraprendenza, la leadership e il metodo scientifico come strumento di analisi. Il campus ha trattato argomenti di approfondimento del programma curricolare con acquisizione ed esercizio di competenze digitali, grazie anche all'intervento di numerosi esperti del settore. Il campus, che si è svolto on line per nove giorni, ha visto incontrarsi per la prima volta tutti i partecipanti a Firenze, a Villa Bardini, per un contest finale in cui sono stati illustrati, dai diversi gruppi di ragazzi, i progetti elaborati che sono stati valutati e premiati, pronti per essere poi anche realizzati. La modalità di erogazione del Campus ha previsto 63 ore di lezione e ha consentito ai ragazzi di scoprire le sfumature dell'interrelazione tra le tre dimensioni della sostenibilità: società, ambiente ed economia. Alla conclusione del campus, ciascun gruppo ha progettato un prodotto o un servizio in risposta alla sfida posta all’inizio del percorso.

Questo elaborato è stato oggetto del contest finale di Firenze in occasione del quale i gruppi hanno presentato ad una giuria il proprio prodotto/servizio. Il percorso previsto dal campus è riconosciuto come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e intende favorire l’avvicinamento e la comprensione da parte degli studenti del mondo del lavoro, l’orientamento di ciascuno, valorizzando le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento personali. A tutti questi argomenti il Fossombroni di Grosseto è molto attento, sviluppandoli trasversalmente tra le varie discipline previste. La scuola si complimenta con Andrea Gabriel Martini, eccellenza grossetana della sostenibilità made in Fossombroni.