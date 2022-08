Il Fiorino è stellare: al Great Taste Awards dominano i pecorini maremmani

Il Caseificio maremmano raccoglie 11 stelle al concorso internazionale dedicato a food e drink. Tre stelle per il Grotta del Fiorini, il “nuovo” Cacio di Afrodite continua a vincere e convincere

Grosseto: Il Caseificio Il Fiorino non va in vacanza e continua a raccogliere successi nei più importanti concorsi caseari internazionali. L’ultima prestigiosa vittoria arriva dal Great Taste Awards, l’evento internazionale della storica organizzazione inglese Guild of Fine Food riservato ai migliori prodotti food e beverage del mondo. L’azienda maremmana guidata da Angela Fiorini e Simone Sargentoni ha conquistato ben 11 stelle: tre per il pecorino “Grotta del Fiorini”, due per la Riserva del Fondatore, due per il Cacio di Caterina, due per il Fior di Cardo e due per il Cacio di Afrodite.

Il Premio. A giudicare cibi e bevande provenienti da tutto il mondo è una giuria selezionata di oltre 500 esperti, composta da chef, acquirenti, giornalisti e rivenditori. I lavori dei giudici si svolgono per un periodo di 60 giorni durante i quali ogni prodotto viene degustato alla cieca. L’edizione 2022 ha messo a confronto circa 15 mila prodotti tra food e drink. “Questo concorso ci è particolarmente caro – spiegano Fiorini e Sargentoni - perché oltre a dare un punteggio di stima dà anche un giudizio descrittivo, che ci permette di valutare e migliorare le caratteristiche dei formaggi di anno in anno”.





I formaggi premiati. Il Grotta del Fiorini, che ha ottenuto il massimo del punteggio, si conferma una delle più fulgide stelle nel firmamento dell'élite dei pecorini. Il Grotta ha già dato a Il Fiorino tante soddisfazioni tra cui spicca il supergold al Word Cheese Awards del 2019. La sensazione di pienezza allo sciogliersi in bocca e il gusto intenso e persistente hanno fatto breccia nei giudici. “Siamo molto legati a questo formaggio – proseguono Fiorini e Sargentoni - perché segna il ritorno alle nostre origini ed è il primo pecorino tornato a stagionare nelle cantine del nostro vecchio caseificio”. Ottimi risultati anche per la Riserva del Fondatore, per i classici Cacio di Caterina e Fior di Cardo e importante conferma per il Cacio di Afrodite, una delle ultime creazioni, nato per celebrare i 65 anni dell'azienda e già nell’eccellenza dei migliori formaggi del mondo, premiato dai giudici per il suo aroma dolce, burroso e il suo essere, al contempo, delicato, intenso e persistente. Le prime cento forme prodotte dell’Afrodite sono andate a clienti selezionatissimi, top dei top della gastronomia italiana.

“Solo il 2 per cento dei prodotti in lizza – concludono Fiorini e Sargentoni - ricevono 3 stelle e solo il 10 per cento due stelle. Questo significa che abbiamo sensibilmente migliorato il risultato dello scorso anno. Confermarsi è sempre difficile, ma migliorarsi lo è ancora di più. Lo scorso anno abbiamo ottenuto al Great Taste 9 stelle con 5 formaggi e oggi torniamo in Maremma con ben 11 stelle. Un successo straordinario che si unisce a quello ottenuto, meno di un mese fa, all’International Cheese Awards. Siamo molto soddisfatti anche perché i giudici, nelle loro valutazioni, hanno esaltato le caratteristiche dei nostri pecorini e questo ci ripaga di tutti i sacrifici e dell’impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Dedichiamo questo ennesimo importante successo alla nostra terra meravigliosa: la Maremma, perché i nostri formaggi sono espressione di questo territorio incontaminato”.