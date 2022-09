Il festival “Giorni Felici” continua nell’omaggio a Eugenio Allegri

Gavorrano: Il festival “Giorni Felici” torna alla Miniera di Ravi-Marchi, venerdì giovedì 1 settembre (ore 21:15), con uno spettacolo diretto proprio da Eugenio Allegri, a cui è dedicata l’intera rassegna. Sul palco, l’attore e mattatore Matthias Martelli che, insieme al regista scomparso questo anno, ha lavorato in maniera approfondita sul “Mistero Buffo” di Dario Fo per portare a teatro una delle sue giullarate più rappresentative: per Fo il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto smascherando il potere e risvegliando le coscienze.



Matthias Martelli e Eugenio Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre un testo così celebre, lavorando nel segno di una fedeltà all’originale per restituirne lo spirito agli spettatori contemporanei.

Matthias Martelli, classe 1986, è una delle rivelazioni teatrali degli ultimi anni. Laureato in Storia, diplomato alla Performing Arts University di Torino, si forma con Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nei suoi spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in chiave moderna. Il pubblico e le giurie lo premiano nel 2014 con il “Premio Alberto Sordi” e il Premio “Uanmansciò - FNAS” e nel 2015 con il Premio “Locomix San Marino”. Nel 2016 inizia il progetto di riportare in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, avvalendosi della regia di Eugenio Allegri. Lo spettacolo vince anche il premio "Teatro A L'Avogaria-Venezia". Nell'ottobre 2017 è stato insignito del prestigioso "Premio Nazionale Cultura" Frontino-Montefeltro nella sezione "Stili, figure e pratiche della cultura".

“Giorni felici” continua fino al 10 settembre con il trio composto da Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, Roberto Latini, Ascanio Celestini. Il festival è organizzato da Ad Arte Spettacoli e sostenuto dall’ Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere.