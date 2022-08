Il festival “Giorni Felici” con Gaia Nanni a Ravi

Gavorrano: Prosegue il festival “Giorni Felici”, dedicato a Eugenio Allegri, con il primo dei quattro spettacoli in programma alla Miniera di Ravi-Marchi. In scena, domenica 28 agosto (ore 21:30), sarà l’attrice fiorentina Gaia Nanni, con la pièce “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno, con la regia di Gianfranco Pedullà (musiche dal vivo di Gabriele Doria).



Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa e alquanto maldestra: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere … E se decidesse di venire al mondo proprio quella notte?





Gaia Nanni interpreta tutti i protagonisti in un monologo amaro e dissacrante, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi, commossi e divertiti.

Gaia Nanni, classe 1981, riceve nel 2013 la sua prima candidatura ai Premi UBU come migliore attrice.

Ha lavorato con Ferzan Ozpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti, Alessandro Riccio, Maurizio De Giovanni, Antonio Frazzi, Massimo Sgorbani, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Nel 2019 riceve il Premio per il Cinema Renzo Montagnani. Diplomata al Teatro Puccini di Firenze si dedica al teatro da oltre quindici anni rendendolo la sua attività principale.

“Giorni felici” continua fino al 10 settembre con grandi nomi del teatro e della cultura italiana come Franco Arminio, Matthias Martelli, il trio composto da Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, Roberto Latini, Ascanio Celestini. Il festival è organizzato da Ad Arte Spettacoli e sostenuto dall’ Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere.