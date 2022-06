Il diacono francescano Lorenzo Gemmi riceverà l'ordinazione sacerdotale

Lunedì 13 giugno in San Francesco Prima Messa del novello sacerdote (ore 19:00).

Grosseto: Domenica 12 giugno, festa della SS. Trinità, il diacono francescano fr. Lorenzo Gemmi riceverà l'ordinazione sacerdotale per l'imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del vescovo Giovanni Roncari.

Il rito avrà luogo all'interno della Messa delle ore 18 nella cattedrale di Grosseto. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming anche sul canale youtube della diocesi di Grosseto.

Lunedì 13 giugno, alle ore 19, il novello sacerdote celebrerà la sua Prima Messa nella chiesa parrocchiale di San Francesco, a Grosseto, dove è presente da circa due anni e dove ha svolto il suo diaconato.

Nato a San Miniato il 13 giugno 1986, ha poi vissuto con la famiglia a Castelfranco di Sotto. A 22 anni, dopo gli studi in Tecniche di Radiologia, Lorenzo chiede di entrare in convento. Dopo l’anno di Probandato a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ha svolto l’anno di noviziato a La Verna. Il cammino è proseguito nei conventi di Fiesole e di Firenze-Monte alle Croci, dove ha studiato teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, dove ha avuto come docente anche il vescovo Giovanni. Terminati gli studi teologici, è stato inviato nuovamente al santuario de La Verna con l’incarico dell’accoglienza dei pellegrini e dei gruppi di giovani. Lì il 25 settembre 2016 ho fatto la Professione solenne dei voti di povertà, castità, obbedienza. Due anni fa l’arrivo a Grosseto, dove è impegnato in parrocchia, nelle attività diocesane della pastorale giovanile e dell’ufficio comunicazioni. Nell'aprile 2021, con decreto del vescovo Rodolfo Cetoloni, è stato nominato membro del Tribunale ecclesiastico diocesano come notaio aggiunto. E' assistente regionale della Gioventù Francescana.