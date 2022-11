Il Cp Hobbystore a caccia dei primi punti in Coppa Italia di serie A2

Sabato sfida l'Acea Follonica sulla pista “Mario Parri” nel centro sportivo di via Mercurio



Grosseto: Ultimo impegno di Coppa Italia di serie A per il Circolo Pattinatori Hobbystore che sabato alle 17 (diretta streaming sul canale Youtube della Firs con il commento di Beppe Licciardi) sfida l’Acea Follonica sulla pista “Mario Parri” nel centro sportivo di via Mercurio.

I ragazzi di Carlo Gucci, estromessi con una gara d’anticipo dalla manifestazione d'inizio stagione, prenderanno la partita di sabato come un probante test in vista del campionato che scatterà il 7 gennaio 2023. I primi 35 minuti della sfida sulla pista di Castiglione della Pescaia hanno lasciato però una buona impressione nell'entourage biancorosso. L’Hobbystore ha disputato un primo tempo superlativo, mentre nella ripresa, dopo un fase di controllo caratterizzata da una buona difesa, è venuta fuori anche un po’ di stanchezza, insieme a qualche errore nei disimpegni. Fatto sta che il Cp Grosseto non avrebbe certamente meritato la sconfitta, per quello che ha fatto vedere nella prima parte di gara.

Contro la giovanissima formazione follonichese, guidata da Franco Polverini, vittoriosa all’andata per 8-6 (con 4 reti di Oscar Bonarelli, una delle stelle azzurre di A1), Alessandro Saitta e compagni cercheranno di mettere a frutto l’esperienza maturata nelle prime tre gare di Coppa Italia per conquistare i primi punti nella classifica del girone, che vede virtualmente primo il Castiglione, che chiuderà il programma del girone D1 domenica 20 novembre al Capannino di Follonica contro l’Acea.

Mister Carlo Gucci recupera una pedina importante come Riccardo Salvadori, che alzerà il tasso d’esperienza della squadra, che in settimana ha lavorato veramente bene. Il tecnico è nella lista dei convocati, quindi in panchina si sistemerà Stefano Paghi.

I convocati: Bruni, Spinetti, Saitta, Battaglia, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Bianchi, Salvadori.