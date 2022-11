Il Cp Grosseto Tuttauto Davitti Under 13 ospite del Cgc Viareggio

Edilfox in posticipo contro i campioni d'Italia e d'Europa



Grosseto: Torna in campo il Circolo Pattinatori Grosseto Tuttauto Davitti under 13. I ragazzi di Stefano Paghi saranno impegnati sabato alle 18,15 sulla pista del Cgc Viareggio, quintetto che ha collezionato una vittoria, come i biancorossi, ma con due incontri in più.

Turno di riposo per il Cp Papini under 11 che tornerà a giocare domenica 11 dicembre a Sarzana.

Serie A1

Sabato prende intanto il via l’ottava giornata del campionato di serie A1. L’Edilfox Grosseto giocherà in posticipo domenica alle 18 sulla pista del Trissino campione d’Italia e d’Europa (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr).

Il programma completo: Montebello-Lodi, Montecchio Precalcino-Sandrigo, Valdagno-Bassano, Monza-Vercelli, Forte dei Marmi-Follonica, Sarzana-Viareggio; domenica Trissino-Circolo Pattinatori Grosseto.

La classifica: Bassano 19; Follonica 17; Grosseto 16; Trissino 15; Vercelli 11; Sarzana e Lodi 10; Forte dei Marmi 9; Viareggio 6; Sandrigo 5; Montebello, Valdagno e Monza 4; Montecchio Precalcino 0.