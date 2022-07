Il Consiglio comunale ha approvato la nuova Commissione Pari Opportunità

Grosseto: Durante la seduta del Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la nuova Commissione per le Pari Opportunità.



Ecco i nominativi dei quindici membri della nuova Commissione: Elisa Ginanneschi, Maria Cristina Rampiconi, Gaia Torlone, Luana Lenzi, Maria Claudia Rampiconi, Barbara Chelli, Chiara Bardi, Claudio Pagliara, Valeria Tamburini, Angela Zazzaro, Viola Cardini, Massimiliano Berardicurdi, Barbara Bricca, Olga Ciaramella, Francesca Garofalo.

“Ancora oggi la parità di genere rimane un obiettivo di democrazia da raggiungere, infatti permangono in tutto il mondo profonde disparità tra uomini e donne all’interno del mercato del lavoro, nella distribuzione dei redditi e della ricchezza, nella ripartizione delle competenze, nella divisione del lavoro di cura in ambito familiare, nell’accesso a posizioni apicali nel mondo economico e politico – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Pari opportunità Angela Amante -. Ed è qui che entra in gioco la Commissione per le Pari Opportunità, che deve essere intesa non solo come un organo istituzionale, ma come un punto di riferimento per i cittadini, nella quale potranno trovare risposte e soluzioni ai numerosi problemi. Siamo certi che i nuovi candidati saranno pronti e competenti nell'intraprendere delle belle iniziative a supporto del nostro territorio”.