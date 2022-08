annuncio Cultura & spettacolo Il concerto "Morricone e noi" chiude Sovana in Arte 2022 26 agosto 2022

Redazione Sovana: Il 28 Agosto, alle ore 18, dopo il grande successo romano, "Morricone e Noi" approda alla rassegna estiva Sovana in Arte. Il concerto rende omaggio al genio di Ennio Morricone con un programma dedicato all’approfondimento del suo repertorio, non solo attraverso i brani più celebri, ma anche con la riscoperta di colonne sonore meno conosciute e frequentate dal grande pubblico. Il “noi” rappresenta la generazione di compositori del M° Vivaldi che ha iniziato la sua attività di autore di colonne sonore respirando e vivendo a stretto contatto con la genialità immensa del grande Maestro. Paolo Vivaldi al pianoforte, la violoncellista Kyun- Mi- Lee, nota anche per le sue partecipazioni a Propaganda Live, e Alberto Mina, virtuoso violinista e prima parte dell’Accademia di Santa Cecilia.

