Il Comune premia le società sportive e gli atleti del territorio

Grosseto: Oggi, in sala del Consiglio, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco e assessore allo sport On.le Fabrizio Rossi, hanno premiato le società sportive e gli atleti del territorio che nel corso del 2022 si sono distinti raggiungendo grandi risultati e traguardi sportivi.







“La nostra amministrazione – dichiara il sindaco Vivarelli Colonna – è lieta di portare i propri complimenti ai ragazzi che, in questo anno, dopo il difficile periodo di pandemia, sono riusciti ad ottenere dei risultati ragguardevoli in ambito sportivo. Loro sono il simbolo di una rinascita sociale e collettiva a cui teniamo tanto. Agli atleti ed alle società che li hanno sostenuti e supportati nei duri allenamenti e nella gioia dei successi voglio fare le mie più sincere congratulazioni e gli auguri per un futuro di grande successo. Da vero appassionato di sport so quanto sacrificio e quanta passione servano per arrivare ad ottenere certi risultati”.









“Il nostro territorio ospita tantissime persone che hanno fatto dello sport la propria passione, ed in alcuni casi anche la propria professione – spiega il vicesindaco e assessore allo sport Rossi – I ragazzi che abbiamo premiato oggi sono l’esempio di quanto la dedizione e l’amore per lo sport possano portare lontano: alcuni di loro infatti gareggiano già a livello nazionale ed mondiale in diverse categorie. Il mio grazie va quindi alle società che ogni giorno incoraggiano i ragazzi a seguire la loro passione e ad allenarsi con costanza promuovendo allo stesso tempo, uno stile di vita sano e salutare. Un ringraziamento ai dirigenti e a tutti i genitori dei tantissimi ragazzi che praticano sport, spesso con sacrifici anche economici, ma che consentono ai nostri giovani di crescere nell’armonia”.





Questo l'elenco degli sportivi e delle società premiate:

1) ASD Judo Sakura

- Gionni Cucini 1 classificato campionato del Mondo master categoria 66 kg e e medaglia dìoro per la miglior tecnica (Ippon).





2) ASD Pallavolo Grosseto -Team Luca Consani U13 – 1° classificata Campionato Federale Basso Tirreno U13, 1° classificata Coppa Federale S. Lorenzo, 1° classificata Torneo Internazionale Cesenatico, 1° classificata Torneo Dreams Volley Pisa, 3° classificata finali regionali a Siena.

Atlete: Viola Armini, Clara Balestri, Ceciclia Centrella, Ginevra Consani, Sabrina Delli Castelli, Odessa Di Rienzo, Viola Murzi, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori, Emma Rossi. Allenatore Ilaria Colella. Dirigente Lucia Zorzi.





3) ASD Compagnia Maremmana Arcieri -

- Ginevra Landi 1°classificata (di categoria) Campionati Italiani Targa outdoor 2022, 1° di catergoria Campionati Italiani Targa outdoor 2022 come Mix Team.

- Matteo Bilisari 2° classificato (di categoria) Campionati Italiani Targa outdoor 2022 Campionati Italiani Targa outdoor 2022 come Mix Team, 1° classificato Campionato Italiano di categoria Indoor 2022.

- Ilaria Tognozzi 1° classificata di categoria Campionato Regionale Indoor e Outdoor 2022, 3° classificata di categoria Capionato Italiano Outdoor 2022.

- Corraro Lorenzo 1° classificato Campionato Italiano di categoria Indoor 2022.

- Samuele Rosso 1° classificato Campionato Italiano di categoria Indoor 2022.

- Mazzuoli Niccolò 3° classificato di categoria campionato regionale 2022.

- Bilisari Alessia 1°classificata di categoria campionato regionale 2022.

- Pepi Serena 1°classificata di categoria campionato regionale 2022.

- Capuccini Vittoria 2°classificata di categoria campionato regionale 2022.

- Marchi Leonardo 1°classificato di categoria campionato regionale 2022.

- Fruscoloni Sara 1°classificata di categoria Torneo Pinocchio fase regionale 2022.

4) ASD Artistica Grosseto

Ginnastica Ritmica

- Malerba Sofia Campionessa Italiana FGI Silver cat. LB All Around 2^ Class. Spec. Cerchio Campionati Italiani FGI Silver cat. LB.

- Ciccone Marta Campionessa Nazionale UISP spec. Clavette 3^ class. Spec. Fune Campionato Nazionale Uisp

- Casella Sara 2^ Class. Spec. Cerchio Campionati Italiani FGI Silver cat. LD

- Tassi Linda 3^ Class. Spec. Cerchio Campionati Italiani FGI Silver cat. LB 2^ Class. Campionato Nazionale UISP All Around

- Squadra GR Serie D Campionessa Italiana FGI cat. LC Silver (composta da Biagioni Rebecca, Casella Sara, Malerba Sofia, Tassi Linda e Zona Sofia)

Ginnastica Artistica Femminile

- Marcucci Maristella 2^ Class. Campionati Italiani FGI Silver cat. LC3 junior

- Di Clemente Linda 2^ Class. Campionati Italiani FGI Silver cat. LC3 senior

Ginnastica Artistica Maschile

- Garofani Nicola 3° Class. Campionati Italiani FGI Silver cat. LB

- Squadra GAM Serie D 3° Class. Campionati Italiani FGI Silver cat. LA (composta da Boncioli Pietro, Sergyienko Nicola, Vedele Elia)





5) ASD Circolo Tennis Grosseto

Tennis

- Anna Nerelli, Rachele Saleppico, Giulia Duchini campionesse italiane u.12 a squadre, unico Circolo in Italia a vincere il titolo italiano avendo 3 giocatrici che si allenano e che sono crescite nello stesso circolo.

- Anna Nerelli convocata presso i raduni nazionali a Formia, campionessa italiana di singolare e di doppio nel 2021 e vincitrice nel 2022 dei campionati italiani u.12 di doppio e semifinalista di singolo già convocata nel team della nazionale dove ha rappresentato l’Italia quest’estate in Francia.

- Rachele saleppico la più piccola della squadra, campionessa Toscana nel 2021 e nel 2022, convocata anche lei presso i raduni nazionali a Formia, vice campionessa italiana di doppio u.11 femminile e 3 classificata in singolare, finalista nel 2021 del prestigioso torneo internazionale lemon bowl e solo due settimane fa è riuscita a raggiungere al primo anno under 12 le semifinali del master nazionale Junior Next Gen di Milano .

Giulia Duchini: finalista del torneo Junior Next Gen a Perugia a giugno e vincitrice di doppio nella tappa Junior Next Gen in Sardegna che grazie a questi risultati si è qualificata anche lei per il master finale di Milano.

- Maestri tennis Giulio China, Sarubbi Alberto, Valeria Prosperi e Fabio Parigi.

- Preparatore Atletico Marino Roberto.





Beach Tennis

- Irene Mariotti vincitrice titolo Mondiale a squadre 2022 con la nazionale Italiana U18.

- Alice Pepi vincitrice titolo Mondiale U16 doppio Misto, campionessa Italiana terza categoria.

- Francesca del Fa campionessa Italiana terza categoria.

- Niccolò Gasparri vincitore Titolo Mondiale U18 di doppio maschile, vicecampione Mondiale doppio misto PRO e campione Italiano doppio misto.

6) ASD società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini

-TAMBELLI GREGORIO Atleta AOB categoria Youth 64 kg S. Leggero

Campione Regionale 2022

Classificato Qquarti di finale dei Campionati Italiani Youth 2022

- SIMONE GIORGETTI Atleta Professionista Peso Welter

ANNO 2022: Campione Titolo Mediterraneo Sigla Mondiale I.B.F Conseguito il 07.07.2022

Campione Italiano Cinture Tricolori FPI

RECORD: 10 MATCH. IMBATTUTO

- TOMMASO SAMA’ bronzo agli italiani 60 kg youth

- LORENZO DURANTI Campione toscano 57 kg junior