Il comune di Grosseto vince la certificazione "Spighe Verdi 2022"

Grosseto: Questa mattina, in diretta streaming, si è tenuta la conferenza di proclamazione e consegna delle Spighe Verdi, edizione 2022. Grosseto, con due partecipazioni all'attivo, ha dunque vinto la certificazione per il secondo anno consecutivo.



Spighe Verdi, sviluppato da FFE ( Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura, è un’iniziativa attraverso la quale viene assegnato un riconoscimento di eccellenza ai Comuni che hanno dimostrato grande impegno nella valorizzazione del patrimonio rurale, in ambito agricolo, nella sostenibilità delle pratiche ambientali e dell’energia. In particolare, il Comune di Grosseto, ai fini dell'ottenimento della certificazione, ha seguito 67 indicatori rispondenti a 16 macroaree tematiche (agricoltura, allevamenti, acqua, rifiuti, energia, ecc.). In tutto il Paese, sono stati 63 i comuni che hanno conquistato il riconoscimento.