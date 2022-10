Il comune di Castiglione della Pescaia cerca sponsor

Castiglione della Pescaia: L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia sta lavorando al cartellone eventi, sia culturali che sportivi, che coinvolgeranno il comune costiero per tutto il 2023.



Un anno importante da molti punti di vista, ad esempio, si festeggerà il centenario della nascita di Italo Calvino, che riposa per sempre proprio a Castiglione della Pescaia, ed il Comune ha ottenuto il riconoscimento di “Comunità europea dello sport 2023” da Aces, appuntamenti che porteranno sul territorio iniziative di alto livello, nazionale ed internazionale, per questo la Giunta comunale ha deciso di attivare un bando di sponsorizzazione a sostegno di tutte le importanti manifestazioni che saranno un volano di grande pubblicità per i partecipanti, come è accaduto per le Frecce Tricolori.

«Sono molti gli eventi che stiamo definendo – spiega la sindaca Elena Nappi – e attraverso questa azione di ricerca di sponsor, vogliamo reperire risorse per i vari appuntamenti che fanno sempre di più questo paese una location da frequentare durante tutto l’arco dell’anno e dare la possibilità ad investitori, grandi e piccoli, vicini e lontani, di farsi conoscere nel nostro territorio».





I primi appuntamenti già calendarizzati sono i festeggiamenti per il centenario dalla nascita di Italo Calvino, l’ottava edizione delle “Giornate europee dello Sport”, la Mostra evento del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, il Festival della “Musica di Mare”, quello del “Cinema di Mare” ed il concerto nella spiaggetta della Darsena.

L’avviso è già presente sia all’Albo pretorio online, che sulla pagina web istituzionale dell’ente http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

«Il ricorso alla sponsorizzazione – sottolinea la sindaca - è una strategia sempre più utilizzata ed efficace per sostenere gli obbiettivi prefissati da un’amministrazione che, da una parte, ci permette di aumentare la qualità degli eventi proposti sostenendoli finanziariamente, dall’altra ci aiuta a liberare risorse che possiamo destinare al miglioramento di altri servizi per la comunità ed i turisti».

Il bando si articola su 4 modalità di sponsorizzazione, partendo da una “Base” di € 2.000,00 (oltre Iva) con un numero massimo di 20 sponsor ammissibili, si passa ad una “Medium” di € 5.000,00 (oltre Iva), con massimo 10 sponsor, poi ad una “Premium” di € 10.000,00 (oltre Iva) con 5 offerte ammissibili e si conclude con la “Main Sponsor” di € 25.000,00 (oltre IVA) per la quale saranno ammessi solo 2 sostenitori.

L’ammissione della sponsorizzazione, nel rispetto dei sopra indicati massimali previsti per ogni categoria, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda che ha predisposto il Comune presente sul sito internet, debitamente sottoscritto e corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. La domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite posta elettronica certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), tramite corriere o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2022. L’Ufficio Protocollo è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per reperimento di sponsor privati per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli ed attività di animazione per l’anno 2023 sul territorio di Castiglione della Pescaia”. Per certificare l’ordine cronologico di arrivo delle domande, faranno fede la data e l’orario dell’invio della PEC o, in caso di invio tramite corriere o con consegna a mano, il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia.