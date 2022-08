Il Comune a sostegno delle famiglie per il pagamento della Tari

Sorano: Il Comune di Sorano ha attivato, mediante avviso pubblico, misure a sostegno delle famiglie per il pagamento delle bollette Tari.



Gli aiuti sono concessi in forma di contributo economico per il pagamento della tari dovuta per l’anno 2022 e sono calcolati sull’importo totale tari pagato nell’anno 2021. L’agevolazione è calcolata in base all’ISEE in corso di validità e in percentuale sull’importo totale pagato dall’utente nell’anno 2021.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 16 settembre 2022 e dovranno essere inviate in forma telematica all’indirizzo pec comune.sorano@cert.legalmail.it o mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

L’avviso e il modello della domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune e nella Home page del Sito Istituzionale del Comune di Sorano.