Il commercialista Evans Capuano ancora nei guai. E' nel mirino della DIA di Firenze

Confiscati beni per 5milioni di euro.



Follonica: Lo si ricorda come un ottimo pilota di rally, sempre al pezzo sulle veloci prove speciali, al volante della Renault Clio Williams, adesso invece per lui non si può più parlare di rally, ma di cronaca. Quella nera, però.

Si registra infatti un nuovo capitolo nella saga giudiziaria che vede Evans Capuano, ex rallysta e commercialista con studio a Follonica e Grosseto, da tempo al centro di inchieste e condanne di primo grado.

Da oggi, nei suoi confronti non solo è stata disposta la sorveglianza speciale, ma bensì la confisca di beni e quote societarie per un valore che sfiora i cinque milioni di euro.

La richiesta era partita dalla DIA di Firenze da parte del procuratore Luca Testaroli. Le indagini erano state svolte dal nucleo di polizia economica-finanziaria della Guardia di Finanza di Grosseto.

Alla fine degli accertamenti, nei confronti del commercialista l'ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Firenze ha emesso un decreto per l'applicazione della misura di prevenzione personale per la sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno nel comune di dimora, e contestualmente un decreto di confisca su un complesso di beni e quote societarie per un valore che sfiora i 5 milioni di euro in base all'art. 24 del decreto legislativo 159/2011 (cosiddetto codice antimafia).

L'ultima condanna risale a luglio e riguardava l'acquisto di un ristorante a Porto Azzurro.

Intanto è slittata a dicembre la prima udienza del processo di secondo grado per bancarotta.