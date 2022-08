Il Colonnello Antuofermo è il nuovo comandante della Finanza di Livorno

Livorno: Il colonnello t.ST Gaetano Cutarelli, dopo quattro anni di permanenza alla sede di Livorno, ha ceduto l’incarico di comandante provinciale e, nei giorni a seguire, assumerà, a Roma, quello di comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nell’ambito delle Unità Speciali della Guardia di Finanza.



Gli è subentrato il colonnello t.ST Cesare Antuofermo, proveniente da Grosseto, ove ha diretto per due anni il locale Comando Provinciale.





L’avvicendamento si è svolto ieri presso la caserma “Russo”, alla presenza dei comandanti dei dipendenti reparti della provincia: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Livorno, le Compagnie di Cecina, Piombino e Portoferraio, la Tenenza di Castiglioncello. Presente anche una rappresentanza del Personale Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio e delle Sezioni A.N.F.I.

Ha presenziato l’evento il Comandante Regionale, il Generale di Divisione Bruno Bartoloni, a ulteriore testimonianza della costante attenzione e vicinanza dell’Ufficiale Generale alle Fiamme Gialle toscane.

Il Comandante Regionale ha ringraziato il colonnello Cutarelli per l’intensa e proficua opera prestata negli anni trascorsi a Livorno, che ha consolidato e rinforzato i rapporti con gli altri Organi istituzionali e che ha portato al raggiungimento di significativi risultati di servizio a tutela di cittadini e imprese ed a contrasto della criminalità nella sua dimensione più prettamente economica.

A conferma delle parole spese dal Generale Bartoloni non può sottacersi il riconoscimento della Pergamena della Città di Livorno consegnata al colonnello Cutarelli l’11 agosto scorso - presso la Sala Cerimonie del Municipio labronico - dal Sindaco Luca Salvetti, con le espressioni di ringraziamento alla Guardia di Finanza per lo straordinario impegno e per la fondamentale attività svolta nelle scuole nell’ambito del progetto #sceglilastradaGIUSTA onde promuovere la prevenzione e il contrasto all’illegalità.





Il Comandante Regionale ha poi: presentato al Personale il colonnello Antuofermo, cui ha testimoniato il proprio apprezzamento per il lodevole impegno profuso nel capoluogo maremmano, tant’è che è stato recentemente gratificato con il Premio Nazionale di Festambiente, direttamente ricevuto dalle mani del fondatore dell’associazione antimafia Libera, Don Luigi Ciotti; quindi, gli ha formulato i migliori auspici di buon lavoro nell’impegnativa provincia livornese, nel solco tracciato dal collega uscente.

In separato momento, infine, il colonnello Cutarelli ha salutato e ringraziato i Rappresentanti degli Organi di informazione, presentando loro il colonnello Cesare Antuofermo.

Nato a Roma il 19 gennaio 1975, il colonnello Antuofermo, già Ufficiale di complemento dell’Esercito appena 18enne, si è quindi arruolato nel Corpo nel 1994 prima come Allievo Finanziere, poi nel 1995 ha vinto il concorso da Ufficiale entrando in Accademia. È stato promosso al grado attuale il 28 febbraio 2019.

Nel corso della carriera, ha ricoperto incarichi “operativi” – cronologicamente – a Porto Torres (comandante della Tenenza), a Roma (comandante di drappelli e Sezioni presso il Gruppo Repressione Frodi e il Gruppo Verifiche Speciali dell’allora Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lazio), a Olbia (comandante del Gruppo), a Bari (capo ufficio operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria), a Roma (comandante del Gruppo Investigativo del Nucleo Speciale Entrate) e, in ultimo, a Grosseto quale comandante provinciale.

Si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico finanziaria presso l’Università di Tor Vergata a Roma nonché in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste. Ha conseguito il Master in diritto tributario d’impresa presso la Bocconi di Milano ed è titolato “Scuola di Polizia Tributaria”. È stato “cultore di diritto Tributario” presso le Università di Sassari e Cagliari.

Ha insegnato materie tecnico-giuridiche presso la Scuola Allievi di Bari e la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria del Corpo.