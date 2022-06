Il Big Mat Bsc vince gara uno e si prende la testa della classifica

Ottima prova dei ragazzi del manager Cappuccini che s’impongono 3-0 contro il Macerata.



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto vince 3-0 in gara uno contro l’Hotsand Macerata e si prende la vetta della classifica. Allo stadio Simone Scarpelli, questa mattina, si è registrata un’ottima prestazione da parte dei ragazzi del manager Stefano Cappuccini che si sono imposti contro il team marchigiano. Lo svolgimento del match ha visto la squadra di casa passare in vantaggio nel primo inning con Diaz, per poi andare sul 2-0 nella settima ripresa con Luciani. Nell’ottavo inning i biancorossi si portano sul definitivo 3-0 con Cinelli. Da sottolineare la buona performance di Mattia Sireus sul monte di lancio.





Successione punti

Hotsand Macerata: 000 000 000

Big Mat Bsc Grosseto: 100 000 11X





Battitori

Hotsand Macerata: Garcia 8 (1/4), Baro Coello 9 (1/4), Lopez Nunez 6 (1/4), Donnels 3 (1/4), Splendiani 7 (0/3), Cipolla 5 (0/3), Luciani DH (0/2), Morresi 4 (1/3), Giacomini 2 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (1/5), Diaz 6 (0/1), Leonora 8 (0/3), Scull 7 (0/1), Cinelli 9 (2/2), Pancellini Mattia DH (0/2), Milli 2 (0/4), Luciani 4 (1/3), Piccini 3 (0/4).





Lanciatori

Hotsand Macerata: Turi (L, 6.0 RL, 2 V, 1 P, 4 BB, 2 K), Ciarla (2.0 RL, 2 V, 2 BB, 1 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 9.0 RL, 5 V, 2 BB, 4 K).





Arbitro capo: Mariocarlo Rinnovatore

Arbitro 1B: Emanuele Romano