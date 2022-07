Il Big Mat Bsc vince gara due e si piazza secondo in classifica

Termina 10-9 il match contro l’Academy of Nettuno per i ragazzi del manager Stefano Cappuccini



Grosseto: Si chiude con una vittoria la poule salvezza per il Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi, guidati dal manager Stefano Cappuccini, sono stati assoluti protagonisti del girone G1, ottenendo ben undici vittorie nelle sedici gare disputate. Con la salvezza già in cassaforte dopo le prime partite, i biancorossi hanno giocato con molta serenità, provando a conquistare fino all’ultimo la vetta della classifica. L’ultimo match del girone, andato in scena allo stadio Steno Borghese di Nettuno, ha visto il Big Mat Bsc imporsi 4-0 già nel primo inning, grazie ai punti messi a segno da Leonora, Pasquini Sweed, Pancellini Mattia e Funzione. Nella quarta ripresa, la squadra ospite si porta sul 6-2 con i soliti Leonora e Funzione. Nel quinto inning, oltre ai due punti messi a segno dal team laziale, si registra la conquista di casa base da parte di Benelli, Luciani e Pancellini Mattia. Nel sesto tempo il parziale si porta sul 10-4, grazie a Leonora. Negli inning successivi il Big Mat Bsc Grosseto subisce la reazione dell’Academy of Nettuno che però non riesce a ribaltare il risultato. Gara due, dunque, termina 10-9 per i maremmani. Da registrare, infine, i tanti giovanissimi che hanno trovato spazio durante la partita, come Piccinelli, Benelli, Tarantino e Galli.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 400 231 000

Academy of Nettuno: 020 020 230

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (1/4), Piccini 3 (0/4), Leonora 8 (2/3), Scull 7 (0/3), Pasquini Sweed 9 (0/5), Pancellini Mattia 2 (1/3, Attriti 0/1), Luciani (2/4), Piccinelli DH (0/0, Benelli 1/1, Tarantino 0/1, Galli 0/1), Tiberi (0/3);

Academy of Nettuno: Davenport 9 (0/3, Neri 0/0), Scerrato 4 (2/5), Barbona Lorenzo 6 (1/4), Bruno 7 (1/5), Annunziata Nino 3 (0/3, De Donno 0/2), Merejo Ramirez DH (2/3, Zecchinelli 0/0), Colalucci 5 (2/3), Ludovisi 2 (0/1, Restante 1/2), Barbona Alessandro 8 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (W, 6.0 RL, 7 V, 2 P, 3 BB, 10 K);

Academy of Nettuno: Smith (L, 2.0 RL, 4 V, 1 P, 2 BB, 1 K).

Foto di Michele Guerrini