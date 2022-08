Il Big Mat Bsc vince anche in gara due e vola ai quarti di finale

Si chiude 5-1 il secondo match degli ottavi di Coppa Italia allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto s’impone 5-1 in gara due contro l’Athletics Bologna e stacca il biglietto per i quarti di finale. I ragazzi del manager Stefano Cappuccini, nonostante alcune e importanti assenze, riesce a superare il turno di Coppa Italia, senza dover passare per gara tre. I biancorossi, come già nel match della mattina, mettono le cose in chiaro fino da subito e nel secondo inning vanno sul 2-0 con Pancellini Mattia e Tiberi. Nella quarta ripresa si prendono poi la casa base Pasquini Sweed e ancora Tiberi. Nel quinto inning chiude i giochi Pancellini Mattia, portando il risultato sul 5-0. Nel nono tempo si registra una timida reazione della squadra ospite che mette a segno un punto, portando il risultato sul definitivo 5-1. Infine, si registra il debutto in prima squadra di Tommaso Piccinelli, classe 2005 e il ricordo con grande affetto, prima dell’inizio di gara uno, di Adolfo Marciano, dirigente del Bsc Grosseto ed ex giocatore dello storico Bbc Grosseto.





Successione punti

Athletics Bologna: 000 000 001

Big Mat Bsc Grosseto: 020 210 00X

Battitori

Athletics Bologna: Del Priore 4 (2/4), Accorsi 6 (1/4), Monda 7 (1/4), Gaiga 3 (2/4), Montanari 8 (1/4), Errico 5 (2/3), Vignali 9 (1/4), Cavallari DH (1/3), Mezzetti 2 (0/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/5), Diaz 5 (2/5), Leonora 8 (2/4), Scull 7 (1/3, Milli 0/1), Pancellini Mattia 2 (2/4), Pasquini Sweed 9 (2/4), Cappuccini DH (3/4), Tiberi 6 (0/4), Luciani 4 (2/3, Piccinelli 0/1).

Lanciatori

Athletics Bologna: Montieth Herrera (L, 4.0 RL, 8 V, 4 P, 5 K), Giorgi (3.0 RL, 7 V, 1 P), Corradin (1.0 RL, 1 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Flores Mateo (W, 6.0 RL, 1 V, 1 BB, 10 K), Doba (2.2 RL, 5 V, 1 P, 1 K), Marquez Coronado (0.1 RL, 1 K).

Arbitro capo: Luca Morini

Arbitri 1B: Luca Palazzotto