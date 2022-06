Il Big Mat Bsc si prende anche gara due: battuto il Torre Pedrera

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto vince e convince anche in gara due, battendo per 11 a 0 il Torre Pedrera falcons. Il match, terminato dopo sette inning per manifesta, ha registrato un’ottima prestazione dei ragazzi biancorossi che chiudono la quarta giornata in vetta alla classifica e con punteggio pieno. Lo svolgimento della gara ha visto il Big Mat Bsc passare in vantaggio nel primo inning con Diaz, per poi replicare nella seconda ripresa con Piccini. Al terzo inning, i grossetani si prendono per ben due volte la casa base con Scull (grandissima prestazione la sua) e ancora Piccini, andando così sul risultato di 4 a 0. Nella quarta ripresa arrivano i punti Leonora, Diaz e Funzione. Al sesto inning ancora Leonora e Diaz conquistano case base, portando il Big Mat Bsc Grosseto sul 9 a 0. Chiudono, infine, Tiberi e Luciani nella settima ripresa. Da sottolineare le prestazioni di Kendry Flores e di Ion Doba sul monte lancio. Sontuosa, invece, la prestazione di Yordany Scull. Bene anche Francesco Tiberi ed Ericson Leonora

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 112 302 2XX

Torre Pedrera falcons: 000 000 0XX



Battitori



Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (1/5), Diaz 6 (4/5), Leonora 8 (4/5), Scull DH (2/5), Cinelli 2 (1/2, Childers 0/0), Piccini 3 (0/1, Pancellini Mattia 0/1), Pasquini 9 (0/2), Luciani 4 (1/2), Tiberi 7 (2/3);



Torre Pedrera falcons: Beccari 6 (1/3), Emanuelli 4 (0/3), Berardi 3 (0/2), Scarpellini DH (0/1, Nicolas 0/1), Giovannini 7 (1/3), Giovanelli 8 (0/1, Greco 0/2), Ravegnani 9 (0/2), Lonzi 2 (0/2), Rossi 5 (0/1, Poggioli 0/1).



Lanciatori



Big Mat Bsc Grosseto: Flores (5.1 RL, 2 V, 1 BB, 14 K), Doba (1.2 RL, 1 BB, 5 K);

Torre Pedrera falcons: Muccini (3.0 RL, 9 V, 7 P, 5 BB), Sartini (3.0 RL, 4 V, 2 P, 3 K), Ioli (1.0 RL, 2 V, 2 P, 1 BB).

Arbitro capo: Alessia Cicconi; - Arbitro 1B: Mariocarlo Rinnovatore.