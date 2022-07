annuncio Sport Il Big Mat Bsc punta a confermare primo posto con la trasferta di Bologna 1 luglio 2022

Redazione Domenica 3 luglio doppio incontro, alle ore 11 e alle ore 15.30, per i biancorossi del manager Cappuccini.

Grosseto: Prosegue il cammino della truppa del Big Mat Bsc Grosseto nel girone G1 che, domenica 3 luglio, affronterà il Longbridge 2000 Bologna, provando a consolidare il primo posto in classifica. Le due partite, una la mattina alle ore 11 e una il pomeriggio alle ore 15.30, vedranno i biancorossi impegnati nella doppia sfida sul campo di baseball Leoni. “Ci stiamo allenando molto intensamente - commenta Niccolò Funzione, terza base del Big Mat Bsc Grosseto -. Prima penseremo a conquistare gara uno e poi ci concentreremo sul secondo match, consapevoli che ogni volta partiamo dallo 0-0. Vogliamo, inoltre, mantenere il primo posto in classifica e figurare così tra le teste di serie per la prossima stagione”.

