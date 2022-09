Il Big Mat Bsc fa la storia: vince il derby e vola in finale di Coppa Italia

I biancorossi s’impongono 5-3 in gara tre contro il Bbc Grosseto allo stadio Jannella



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto s’impone 5-3 in gara tre e scrive la storia. La vittoria contro il Bbc Grosseto, formazione di altissimo livello che ha combattuto fino all’ultimo inning, porta i ragazzi del presidente Massimo Ceciarini alla Final four di Coppa Italia. Il match ha visto la squadra ospite passare in vantaggio al terzo inning, grazie ai punti messi a segno da Pasquini Sweed, Leonora, Scull e Diaz. La gara poi è rimasta bloccata sul 4-0 fino all’ultima ripresa, grazie anche ad un’ottima prestazione di Artitzu sul monte di lancio. Nel nono inning, il Big Mat Bsc allunga le distanze con Scull, ma la risposta del Bbc Grosseto non si fa attendere: fuoricampo di Herrera Torrez e risultato sul 5-3. Da lì, però, il parziale diventa definitivo, grazie anche al subentrato Sireus che dal monte di lancio sigilla l’impresa biancorossa.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 004 000 001

Bbc Grosseto: 000 000 003

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/5), Pasquini Sweed 9 (1/5), Leonora 8 (2/4), Scull 7 (3/5), Diaz 5 (2/3), Pancellini Mattia 2 (1/5), Cappuccini DH (1/4), Piccinelli 4 (1/4), Tiberi 6 (0/3);

Bbc Grosseto: Chelli 7 (1/4), Vaglio 4 (2/5), Barcelan Rodriguez 5 (0/2), Ambrosino 8 (0/4, Hidalgo Reyes 0/1), Loardi 9 (0/3), Sgnaolin 3 (1/4), Sarrocco DH (0/2, Gentili 0/0), Biscontri 2 (2/3), Ferretti 6 (1/1, Herrera Torrez 1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Doba (3.0 RL, 6 V, 4 BB, 3 K), Artitzu (W, 5.0 RL, 2 V, 3 P, 3 BB, 4 K), Sireus (1.0 RL, 1 V, 2 K);

Bbc Grosseto: Bulfone (L, 2.2 RL, 6 V, 4 P, 4 BB, 1 K), Oberto (3.1 RL, 2 V, 1 BB, 1 K), Noguera Rodriguez (3.0 RL, 3 V, 1 P, 3 K).

Arbitro capo: Luca Palazzotto - Arbitro 1B: Sebastian Iacono