Il Bbc torna da Nettuno con una doppietta

Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli torna da Nettuno con una doppietta. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi hanno perso la gara pomeridiana, a causa dei troppi corridori lasciati sulle basi, per un calo del partente Bulfone e per un errore difensivo che ha fatto perdere sicurezza al rilievo Tucci. La squadra ha comunque battuto il doppio delle valide dei laziali e si è trovata per due volte in vantaggio. Un ko che lascia insomma molto amaro in bocca.

Nell'ultima sfida del trittico, invece, ha funzionato tutto a meraviglia: l'attacco ha battuto con continuità i lanci di Pizziconi e Tascini (12 valide, nove dei primi cinque del line-up, 3/4 Barcelan), mentre Antonio Noguera ha conquistato la quarta vittoria personale con una prova superlativa, macchiata solo dal doppio di Trinci che ha permesso al Nettuno di sperare fino all'ultimo in un recupero. Sgnaolin e compagni hanno centrato l'obiettivo della vigilia e alla resa dei conti hanno guadagnato una parttita nei confronti del Campidonico Torino, che ha perso per 2-1 la serie con Parmaclima.

La poule scudetto si ferma adesso due settimane per consentire alla nazionale italiana di partecipare all'Haarlem Week e sfidare l'Olanda nella partita celebrativa del 17 luglio a Parma.

Gara2, Nettuno-Spirulina Becagli Grosseto 5-2

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/4), Chelli 7 (1/3), Barcelan 5 (1/3), Herrera 6 (1/2), Loardi 9 (0/3, 1pbc), Sgnaolin 3 (1/3), Sarrocco 2 (1/3), Biscontri bd (1/3) (Ferretti sc), Vaglio 4 (0/3).

NETTUNO: Giordani 8 (0/2), Sellaroli 4 (1/3), Mercuri 5 (0/2, 1pbc), Novoa 2 (0/1), Pomare 6 (2/3, 4pbc), Colasante bd (0/2), Trinci 3 (0/3), Baldazzi 9 (0/1), Noguera 7 (0/3).

ARBITRI: Meloni, Costa, Caser.

PUNTI: Grosseto 101.000.0: 2 (2bv-0e); Nettuno 102.000.0: 3 (2bv-1e)

LANCIATORI: Bulfone (p.) 2.2rl-2bv-3bb-1so-3pgl, Tucci 2.1rl-1bv-1bb-1so-0pgl, Hidalgo 1rl-0bv-1bb-0so-0pgl;

Pecci (v.) 7rl-7bv-3bb-6so-2pgl

NOTE: triplo Sellaroli e Pomare; doppio Albert, Pomare

Gara3, Nettuno-Spirulina Becagli Grosseto 2-5

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/4), Chelli 7 (1/2), Barcelan 5 (3/4), Herrera 6 (2/4), Loardi 9 (2/4), Sgnaolin 3 (0/4), Sarrocco bd (1/2) (Ferretti), Biscontri 2 (1/2) Vaglio 4 (2/3).

NETTUNO: Giordani 8 (1/4), Sellaroli 4 (1/3), Mercuri 5 (0/3), Novoa 3 (1/2), Pomare 6 (1/3), Colasante 7 (0/3), Trinci 2 (2/3), Venditti bd (0/2) (Di Persia 1/1), Noguera 9 (0/3).

ARBITRI: Costa, Caser, Meloni.

PUNTI: Grosseto 100.400.0: 5 (12bv-0e); Nettuno 000.200.0: 2 (7bv-0e)

LANCIATORI: Noguera (v.) 6rl-6bv-1bb-6so-2pgl, Oberto 1rl-1bv-0bb-0so-0pgl; Pizziconi (p.) 4rl-9bv-1bb-1so-5pgl, Taschini 3rl-3bv-2bb-0so-0pgl

NOTE: doppio Barcelan, Novoa, Trinci.

I risultati della terza di Intergirone: Nettuno 1945 – Spirulina Becagli Grosseto 0-3, 5-2, 2-5; San Marino – Hort@ Godo 8-1, 12-0, 11-2; Camec Collecchio – UnipolSai Bologna 4-11, 1-11, 1-5; Parmaclima – Campidonico Torino 4-0, 4-5, 10-2.

Classifiche. Gir. A1: San Marino (14-4), .778; Parmaclima (10-4), .714; Collecchio (6-11), .353; Nettuno 1945 (6-12), .333.

Gir. B1: Bologna (13-2) .867; Torino (9-9), .500; Spirulina Becagli Grosseto (7-11), .389; Godo (3-15) .167.