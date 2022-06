Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli di scena a San Marino nell'Intergirone

Grosseto: Prende il via in questo fine settimana la fase di Intergirone della poule scudetto della serie A baseball, con il Bbc Grosseto Spirulina Becagli impegnato venerdì alle 20, sabato alle 16 e alle 20 allo stadio “Serravalle” nella tana del San Marino campione d’Italia. Un trittico difficile per Sgnaolin e compagni che proveranno a muovere la classifica, dopo le tre sconfitte con il Bologna arrivate dopo una serie all’insegna dell’equilibrio.



Lo staff tecnico guidato da Jairo Ramos Gizzi dovrà rinunciare in gara1 allo squalificato Oberto, mentre non è disponibile l’infortunato Ambrosino, che potrebbe tornare a fare qualche giro di mazza a Nettuno.





Non dovrebbero esserci cambiamenti nella rotazione lanciatori, con Carbo in gara1 (opposto a Rienzo o Quevedo), Cozzolino (da verificare comunque le sue condizioni) in gara2 e Noguera in gara3. Disponibile comunque anche Luis Gonzalez, che mercoledì ha fatto un buon test con trenta lanci.

Il resto della formazione: Biscontri (Sarrocco in gara2) ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Ferretti battitore designato.

Il programma della prima giornata di Intergirone: San Marino-Spirulina Becagli Grosseto, Parmaclima-UnipolSai Bologna, Camec Collecchio-Campidonico Torino, Nettuno-Hort@ Godo.

Classifiche: Gir. A1: Parmaclima 714 (5-2); San Marino 667 (6-3); Nettuno 333 (3-6); Camec Collecchio 286 (2-5).

Gir. B1: UnipolSai Bologna 1000 (9-0); Spirulina Becagli Grosseto 444 (4-5); Campidonico To 333 (3-6); Hort@ Godo 222 (2-7).