Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli chiude il trittico senza vittorie

Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli tiene testa al Bologna ma chiude il trittico senza vittorie

Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli conclude senza vittorie il trittico con l’UnipolSai Bologna, ma con la consapevolezza di potersela giocare ormai alla pari con qualsiasi formazione. In gara2 i ragazzi di Ramos sono stati anche avanti per 4-1, prima di una serie di basi ball che hanno permesso ai vice campioni d’Italia di rientrare in partita. Nella gara di sabato sera Noguera ha tenuto testa alle mazze felsinee, che hanno comunque trovato nel finale i punti della vittoria.



Gara3, Spirulina Becagli Grosseto-UnipolSai Bologna 1-3

UNIPOLSAI BOLOGNA: Paolini 4 (1/4), Dobboletta 8 (1/4), Josephina 5 (1/4), Gonzalez Taveras 6 (2/4, 1pbc), Lampe 9 (0/2) (Deotto 0/1), Agretti 6 (0/2), Liberatore 2 (0/1), Fuzzi 7 (2/2), Grimaudo 3 (1/3, 1pbc).

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/3, 1 pbc), Chelli 7 (0/3), Herrera 6 (1/2), Barcelan 5 (0/3), Loardi 9 (1/3), Sgnaolin 3 (0/3), Sarrocco bd (0/1), Biscontri 2 (0/3), Vaglio 4 (0/2).

ARBITRI: Menicucci, Taurelli, Costa.

PUNTI: Bologna 020.000.1: 3 (8bv-1e); Grosseto 000.010.0: 1 (3bv-1e)

LANCIATORI: Noguera (p.) 5rl-6bv-1bb-7so-1pgl, Hidalgo 0.1rl-0bv-3bb-0so-0pgl, Oberto 1.1rl-1bv-0bb-0so-1pgl, Bulfone 0.1rl-1bv-0bb-1so-0pgl;

Gouvea (v.) 5rl-3bv-0bb-9so-1pgl, Scafidi (s.) 2rl-0bv-1bb-1so-0pgl

NOTE: doppio Gonzalez Taveras, Albert.





Gara2, Spirulina Becagli Grosseto-UnipolSai Bologna 7-10

UNIPOLSAI BOLOGNA: Paolini 4 (2/3, 1pbc), Josephina 5 (2/4, 2pbc), Gonzalez Taveras bd (1/4, 3pbc), Martini 3 (1/4, 1pbc) (Fuzzi 7), Lampe 9 (1/1, 1pbc), Dobboletta 8 (1/5, 1pbc), Deotto 2 (0/1, 1pbc), Grimaudo 7-3 (1/2), Dreni 6 (1/3).

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (2/4, 1pbc), Chelli 7 (1/2, 2pbc), Herrera 6 (1/4), Barcelan 5 (2/3, 1pbc), Loardi 9 (3/3, 2pbc), Sgnaolin 3 (0/4), Sarrocco 2 (0/1), Biscontri bd (0/3), Vaglio 4 (0/.

ARBITRI: Costa, Menicucci.Taurelli.

PUNTI: Bologna 100.530.1: 10 (9bv-0e); Grosseto 130.120.0: 7 (9bv-0e)

LANCIATORI: Cozzolino 3rl-2bv-7bb-1so-4pgl, Tucci (p.) 0.0rl-1bv-2bb-0so-2pgl, Bulfone 0.2rl-0bv-2bb-0pgl, Oberto 3.1rl-6bv-2bb-2so-3pgl;

Andretta 1.2rl-6bv-3bb-2so-4pgl, Bassani (v.) 5.1rl-3bv-6bb-2so-3pgl

NOTE: triplo Albert; doppio Paolini, Albert, Martini





I risultati della terza di andata della poule scudetto

Gir. A1: Camec Collecchio – Nettuno 1945 2-16, 5-11, 7-5.

Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto-UnipolSai Bologna 0-1, 7-10, 1-3; Campidonico Torino-Hort@ Godo 1-7, 4-1, 4-1.

Classifiche. Gir. A1: Parmaclima 714 (5-2); San Marino 667 (6-3); Nettuno 333 (3-6); Camec Collecchio 286 (2-5).

Gir. B1: UnipolSai Bologna 1000 (9-0); Spirulina Becagli Grosseto 444 (4-5); Campidonico To 333 (3-6); Hort@ Godo 222 (2-7).