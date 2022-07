Il Bbc Grosseto inizia con una vittoria (3-0) la trasferta a Nettuno

Grosseto: E’ iniziata con uno shutout la trasferta del Bbc Grosseto Spirulina Becagli sul campo del Nettuno 1945. La formazione biancorossa nella partita di venerdì sera ha espugnato lo “Steno Borghese” con un 3-0 maturato grazie a tre punti segnati nella quarta ripresa e alla super prestazione di Jonathan Carbo (seconda vittoria consecutiva), che ha concesso le briciole all’attacco della compagine guidata dall’ex Bbc Leonardo Mazzanti.

Il line-up maremmano è esploso al quarto attacco: Barcelan ed Herrera battono valido e segnano sul gran doppio di Niccolò Loardi, il quale firma il 3-0 sul doppio lungo linea di Niccolò Biscontri. Il Nettuno è arrivato due volte in terza, al 2° e al 7°, ma Carbo è riuscito a evitare in entrambi i casi il punto, chiudendo la gara con 87 lanci (64 strike out).

Gara1, Nettuno-Spirulina Becagli Grosseto 0-3

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/4), Chelli 7 (0/3), Barcelan 5 (2/3), Herrera 5 (1/3), Loardi 9 (1/4), Sgnaolin 3 (0/3), Sarrocco bd (0/1), Biscontri 2 (1/3), Vaglio 4 (1/3).

NETTUNO: Sellaroli 4 (0/4), Freddy Noguera 9 (0/3), Mercuri 5 (1/2), Pomare 6 (1/3), Giordani 8 (0/2), Colasante 7 (0/3), Trinci 2 (1/2), Venditti 3 (1/3), Riccardo Mazzanti bd (1/3).

ARBITRI: Caser, Meloni, Costa.

PUNTI: Grosseto 000.300.0: 3 (7bv-1e); Nettuno 000.000.0: 0 (5bv-1e)

LANCIATORI: Carbo (v.) 7rl-5bv-0bb-4so-0pgl; Liguori (p.) 5rl-5bv-1bb-5so-3pgl, Hamaya 2rl-2bv-3bb-2so-0pgl.

NOTE: doppio Loardi, Biscontri, Pomare, Trinci.