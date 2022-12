Il 4° Stormo Caccia dona una sonda ecografica al Reparto pediatrico del Misericordia

Grosseto: E’ di 4015 euro la cifra raccolta dal 4° Stormo dell’Aeronautica Militare con una lotteria di beneficenza e donazioni volontarie avvenute in occasione delle celebrazioni della Madonna di Loreto, patrona dell’Arma Azzurra.

Tutto il personale militare ha voluto infatti partecipare all’iniziativa benefica volta all’acquisto di un importante macchinario che sarà donato al Reparto di neonatologia e pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta di un ecografo palmare wireless, uno strumento rivoluzionario per la medicina d’urgenza in quanto, tra le varie funzioni che ha, consente un accesso venoso, facilitato e meno invadente, in caso di piccoli pazienti (ed anche di anziani).

Lo Stormo del Cavallino Rampante ha voluto ancora una volta dare prova del suo legame con la città che lo ospita da sessant’anni.

La raccolta fondi è andata ben oltre la somma necessaria per l’acquisto del macchinario, pertanto il resto dei soldi sarà donato dal 4° Stormo ad istituzioni ed organizzazioni benefiche con cui collabora l’Aeronautica Militare.





Il 4° Stormo Caccia dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Assicurare la difesa aerea dell’area d'interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali di prevenzione e gestione della crisi. Nello specifico il Reparto è impegnato, in alternanza con il 51° Stormo di Istrana (Treviso) nel Servizio d’allarme, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, attraverso l'impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo si occupa inoltre di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea Eurofighter F-2000.