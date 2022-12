Il 26 dicembre arriva la corsa per smaltire il panettone

Follonica: L'atletica il Rivellino, con la collaborazione dell'Atletica Follonica e della Croce Rossa comitato di Follonica organizza la corsa non competitiva. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Follonica. Il 26 dicembre a Follonica si corre per smaltire il panettone di Natale grazie all'atletica Rivellino, con la collaborazione dell'Atletica Follonica e della Croce Rossa comitato di Follonica.

Il punto di ritrovo per la corsa non competitiva "Smaltiamo il panettone - run & music" è alle 9 di fronte al Piccolo Mondo. Il percorso passerà dal lungomare, fino al Golfo del Sole e ritorno, per un totale di 8 chilometri, con arrivo in piazza Guerrazzi. I partecipanti potranno correre, camminare o pattinare. Ogni due chilometri sarà installata una cassa per la diffusione della musica, così come nel punto di partenza e arrivo.

L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Follonica, è organizzato dall'Atletica Rivellino e in particolare dal presidente Claudio Mazzola, da Faliero Larini, Sergio Carresi e Roberto Bini. L'iscrizione alla corsa è di 5 euro sotto i 12 anni e di 8 euro per gli adulti. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa comitato di Follonica. Ai partecipanti viene chiesto di indossare un cappello rosso. Alla fine della corsa il Piccolo Mondo offrirà un ristoro.

Per informazioni: Claudio Mazzola 3357507897, Claudio Mariotti 3284507828.