I selezionati al Premio eccellenza Duale 2022

La Cerimonia di premiazione si terrà martedì 6 dicembre a Roma



Grosseto: Si chiama “La bottega orafa: arti e mestieri – laboratorio attivo di metalli ed oreficeria” il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, ideato e realizzato da Confartigianato Imprese Grosseto e Liceo Artistico L. Bianciardi, che ha permesso all’associazione di categoria di essere selezionata al prestigioso Premio nazionale Eccellenza Duale 2022.

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 6 dicembre a Roma a villa Almone, alle ore 11. Il premio, coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, è riservato alle aziende italiane che hanno realizzato progetti di formazione duale, in collaborazione con enti, istituti e centri di formazione di ogni tipo. Per dualità si intende, in linea generale, l’alternanza regolare tra la formazione presso un partner formativo e la formazione presso un’azienda.





Confartigianato Imprese Grosseto e Formimpresa con il Liceo Artistico L. Bianciardi hanno realizzato questo percorso a partire dallo scorso anno scolastico, con due classi quarte: la 4°A e 4°B e proseguono quest’anno con gli stessi studenti che sono in quinta. Partendo da un’analisi degli aspetti storici e teorici del settore orafo, fino ad esplorare tutto ciò che è necessario conoscere per fare impresa, comprese le nozioni di marketing, le due classi sono state protagoniste di un’esperienza di laboratorio di oreficeria in full immersion tra aula e laboratorio, resa possibile anche grazie alla strumentazione specifica per il settore orafo, che possiede il Liceo Artistico nei suoi laboratori, fiore all’occhiello che poche scuole superiori possono vantare, con banchi orafi e macchinari specifici.

Uno degli elementi vincenti del progetto, che è valso il riconoscimento del Premio Duale, è il coinvolgimento degli artigiani orafi, che anziché ospitare i ragazzi in azienda, sono entranti nella scuola per raccontare la loro esperienza e garantire il trasferimento del know-now.

Il progetto ha messo in atto così una formula più estesa ed efficace rispetto al mero stage in azienda, con un alto valore formativo diretto al mondo del lavoro, creando nuove opportunità sul territorio e la possibilità di scoprire la professione artigiana in un settore creativo come quello dell'oreficeria.