I saggi di fine anno degli allievi dell’Istituto musicale "Giannetti"

Grosseto: È tempo di saggi di fine anno per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura diretto da Antonio Di Cristofano. Da sabato 11 giugno a martedì 14 giugno, nell’auditorium dell’istituto in via Bulgaria, i giovani talenti metteranno in mostra quanto appreso durante l’anno.

Ecco il programma: sabato 11 giugno a partire dalle 16 si esibiranno gli allievi Ylenia Ponticelli, Fanny Giallaurito, Michelangelo Alocci, Valentina Pieroni, Alessandro Guido Praderio, Aurora Scalabrino, Aurora Giada Praderio e Marco Fatarella della classe di pianoforte della docente Eloisa Romeo; Michelangelo Gubinelli, Gennaro Pisanelli, Arianna Faienza, Riccardo Gubinelli e Davide Lucidi della classe di pianoforte della docente Laura Menchini; Salvatore Sammatrice e Akhenaton Cavaglieri della classe di pianoforte della docente Anna Ginanneschi; Lorena Moretti della classe di sassofono del docente Davide Vallini; Jacopo Leotta, Francesco Nacucci, Flavia Stolzi e Riccardo Abruzzese della classe di pianoforte del docente Diego Benocci; Carolina Alocci, Yasmin Charabi Heddi, Matteo Greco, Livio Santoni e Leonardo Buti della classe di chitarra del docente Alessandro Benedettelli.

Lunedì 13 giugno a partire dalle 16 si esibiranno gli allievi Giulia Ceciarini, Francesco Garzia Peris, Cecilia Centrella e Anna Capozzucchi della classe di violino della professoressa Valentina Garofoli; Andrea Bruno e Priscilla Desideri della classe di violino del professor Claudio Cavalieri; Veronica Magrini della classe di canto della professoressa Silvia Pantani; Sofia Pacciani, Michelle Zamarian, Fiammetta Balestri, Giacomo Brizzi, Martina Orfeo e Lavinia Fusco della classe di pianoforte del professor Mirko Galeazzi; Andrea Bruno, Amelia Desideri, Bianca Addonisio, Giorgia Addonisio e Orchestra La Bizarre della classe di violoncello e musica d'insieme della professoressa Laura Bianchi; Lucrezia Chiella, Francesca Lucarelli, Matilde Volpe e Miguel Clementi della classe di pianoforte della professoressa Laura Fabbiani.

Infine martedì 14 giugno a partire dalle 16 si esibiranno gli allievi Nicole Daiana Derosa, Giorgia Addonisio, Bianca Addonisio, Alessia Carmela Rondinella, Filippo Sodi, Luce Girelli e Carmen Benvenuto della classe di violino del professor Ivan Calò; Camilla Colombo, Viola Mazzi, Andrea Lentini Campallegio, Tommaso Colombo e Antonio Shevchuk della classe di pianoforte della professoressa Marta Guidoni; Carlotta Anna Denevi, Alberto della Monaca, Jacopo Tortolini, Lorenzo Pepi e Daniele Greco della classe di pianoforte del professor Giuliano Schiano; Elisa Giovani della classe di flauto della professoressa Daniela Bilotti e infine Leonardo Fonti e Eleonora Fonti della classe di pianoforte del professor Davide de Luca.