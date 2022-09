I quadri realizzati nel laboratorio dell’Abbriccico in mostra al Gallery Cafe

Per la Notte visibile della cultura, il titolare Mauro Sbrana ha deciso di esporre dieci tele. Terrosi: “Siamo felici di creare collaborazioni con la città e dimostrare che il nostro motto ‘Ridiamo vita a cose… e menti’ non è solo uno slogan”.



Grosseto: Dieci tele, con colori vividi e immagini astratte, saranno esposte da oggi, sabato 24 settembre, in occasione della “Notte visibile della cultura” al Gallery Cafe di via Cairoli a Grosseto. Una mostra molto speciale perché vede esposti i lavori realizzati all’interno del laboratorio di terapia occupazionale dell’Abbriccico, curato dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e frequentato da persone seguite dalla salute mentale.

“Non è la prima volta che le bellissime opere realizzate dai nostri ragazzi, con il sostegno degli educatori, sono esposte in città”, spiega il presidente di Uscita di Sicurezza Luca Terrosi. “Si tratta di quadri molto belli che potete ammirare anche nelle nostre sedi, così come i mobili di recupero che vengono restituiti a nuova vita sempre nel nostro laboratorio di via Davide Lazzeretti. Ma è la prima volta che trovano casa in un locale che non gestiamo direttamente e che lo fanno in occasione di un evento così importante per la città di Grosseto, che attira, ad ogni edizione, centinaia di visitatori”.

Le opere saranno visibili nel caffè di Mauro Sbrana anche nei prossimi giorni. “Ringraziamo il Gallery per questa opportunità – conclude Terrosi – e siamo felici di dimostrare come il motto che utilizziamo per promuovere il nostro progetto legato all’Abbriccico ‘Ridiamo vita a cose… e menti’, sia qualcosa di molto concreto e non uno slogan”.

L’Abbriccico, in via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, ospita infatti un laboratorio creativo e occupazionale, un salone espositivo, dove è possibile acquistare a prezzi calmierati oggetti usati in ottime condizioni o rinnovati, l’Atelier Afro Chic e il progetto di ridistribuzione gratuita di libri “Un libro per te”.