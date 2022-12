“I Presepi di Gerfalco”, un piccolo mondo da visitare

Montieri: Anche quest’anno il borgo di Gerfalco (Montieri) proseguirà con la Quarta Edizione dell’ormai tradizionale appuntamento con i “Presepi di Gerfalco” allestiti dai suoi non numerosi abitanti, i quali sono talmente entusiasti di partecipare in prima persona all’iniziativa da far aumentare ogni anno il numero della loro presenza. L’iniziativa gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale di Montieri.



Questo semplice evento che si svolgerà domenica 18 dicembre, sarà presentato sabato 17 alle ore 16,30 presso il Centro Visite da Sandra Radicchi, del Centro di Lingua e Cultura Italiana Castanea, e ideatrice del progetto.

La particolarità de “I Presepi” di Gerfalco”, spiega la professoressa, consiste nel fare un giro fra i presepi, quasi tutti all’esterno delle abitazioni, guidati da alcuni autori degli stessi. La mattina fra i presepi intorno al borgo, nel pomeriggio il giro si completerà all’interno del borgo, sempre insieme ai loro accompagnatori desiderosi di condividere con gli ospiti la gioia provata nel fare e nel mostrare i presepi o le varie decorazioni. Inoltre, nelle differenti caratteristiche dei singoli presepi, si potranno riscontare le diversità di gusto e di relazione personale con il presepe di ciascun autore.

Certamente il senso profondo di questa giornata vorrebbe essere proprio nel suo messaggio di calda e sincera ospitalità verso chi arriva, così come durante la preparazione dei presepi, il dialogo e la disponibilità ad aiutarsi reciprocamente nel loro allestimento, aveva caratterizzato l’attività dei “presepisti”. A Gerfalco, insomma, non si va per vedere i presepi ma per sentire i presepi. Con questa finalità ecco la proposta del progetto di seguire un itinerario quasi cerimoniale grazie al quale possa avvenire una sciolta interazione fra chi ha operato e chi viene all’appuntamento, così da far emergere in modo spontaneo il significato della nascita del Bambino come il sorgere della luce della vita nell’evento del presepe. E ci auguriamo allora che ognuno, nel suo proprio vissuto, senta i vari presepi sotto un profilo prettamente religioso, o come momenti di celebrazione di una “religione” degli affetti, familiari e persino di buon vicinato!

È molto probabile quindi che alcuni visitatori non frettolosi si trovino ad ascoltare i racconti degli abitanti sui loro Natali e sui presepi passati fino a quelli attuali e forse le storie degli abitanti potrebbero unirsi alle storie degli ospiti. Chissà… È certo, in ogni caso, che il giro fra i presepi, tutti messaggeri di pace, permetterà di apprezzare nel contempo la bellezza delle sue viuzze e l’incanto del paesaggio che accoglie il piccolo presepe vivente! Da non trascurare poi il fatto che nella stessa giornata sarà presente per la prima volta un mercatino di pochi banchi per la maggior parte a scopo di beneficenza e che l’Agriristoro e il Circolo del paese saranno a disposizione di tutti. A questo punto non resta che suggerire di passare questo fine settimana a Gerfalco dove si coniugano la cordialità degli abitanti, la bellezza del territorio e la bontà dei suoi prodotti.