I Musei di Massa Marittima all’Alzheimer Fest 2022, a Firenze

Presentato il progetto “Incontrarsi nell’arte” che prevede nel 2023 l’organizzazione di visite guidate al museo di San Pietro all’Orto per persone con Alzheimer o altre forme di demenza senile



Massa Marittima: Sabato 10 settembre i Musei di Massa Marittima hanno portato il loro contributo alla sesta edizione dell’Alzheimer Fest che quest’anno si è svolto a Firenze, dal 9 all’11 settembre affrontando il tema “Rinasci-Menti: l’arte della cura”. L’Alzheimer Fest è un festival itinerante promosso dall’omonima associazione di volontariato che è nata nel 2017 a Firenze e che nel 2021 ha ottenuto un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. In passato il festival si è svolto in Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria. L’edizione 2022, in Toscana, è nata in particolare dalla collaborazione tra Regione, Comune di Firenze, Istituto degli Innocenti, con il partenariato di Aima Firenze, Fondazione Caritas, Anci Toscana, Misericordia di Firenze e ha coinvolto tantissime realtà provenienti da tutta la Regione.

Il Sistema museale di Massa Marittima ha partecipato all’Alzheimer Fest, in quanto dal 2019 fa parte della rete dei Musei toscani per l'Alzheimer, e ospita regolarmente, grazie al personale formato e ai percorsi museali specificatamente strutturati, attività rivolte a soggetti con Alzheimer o altre forme di demenza senile.

A Firenze i Musei di Massa Marittima hanno presentato il nuovo progetto ''Incontrarsi nell'Arte'' che sarà realizzato nel corso del 2023, grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Zoe e l'Istituto Falusi. “Incontrarsi nell’Arte” consiste nell’organizzazione di visite guidate al Museo di San Pietro all’Orto, ogni volta dedicate ad un’opera diversa, della durata di un’ora e mezza circa, per persone con Alzheimer o altre forme di demenza senile, alla presenza di operatori museali e geriatrici appositamente formati per garantire ai protagonisti di questa esperienza un momento di benessere e socialità.

L’intenzione è quella di aprire il progetto non solo agli ospiti dell’istituto Falusi ma anche alle persone in assistenza domiciliare, con i propri familiari. Il progetto massetano è stato presentato a Firenze, in piazza della Santissima Annunziata coinvolgendo il pubblico presente, composto da addetti ai lavori, familiari e soggetti con demenza senile che sono stati accompagnati in una visita a distanza, emozionale e per immagini, del Museo di San Pietro all’Orto. Il laboratorio è stato tenuto dagli operatori museali della Cooperativa Zoe, dalle operatrici geriatriche professionali Debora Lavagnini dell'Istituto Falusi di Massa Marittima e da Margherita Lo Surdo di Poggione R.S.A. Anni Azzurri, due residenze per anziani del territorio che hanno affiancato i musei nella progettazione e realizzazione di percorsi specifici per l'Alzheimer.

“Queste iniziative sono importantissime per far sentire meno sole le persone con Alzheimer e i propri familiari. – afferma l’assessore comunale alla Cultura di Massa Marittima – La partecipazione all’Alzheimer Fest, per gli operatori, è l’occasione per raccogliere buone pratiche e restituirle sui territori”. Per chi volesse informazioni sulle visite guidate per persone con Alzheimer, rivolgersi al Museo di San Pietro all’Orto. Info: 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com