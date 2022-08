I Mollica's nei supermercati Conad di Grosseto

Grosseto: Quelli che li conoscono sanno che Silvia e Mattia sono i Mollica's, due giovani che da un furgone saldamente piazzato nel “curvone” della zona industriale di Follonica stanno parlando alla Toscana, all'Italia e anche a molti ospiti di tutto il mondo, attraverso un utilizzo intelligente dei social, con apparizioni costanti su Gambero Rosso Channel e, soprattutto, sull'onda del gradimento diffuso per i loro piatti e le loro narrazioni.



La lingua dei Mollica's è fatta di simpatia e di prodotti gastronomici toscani, anzi, meglio, della cultura più tradizionale della cucina toscana e fiorentina in particolare. Al “curvone” puoi mangiare il classico panino con il lampredotto, ma anche tutte le declinazioni del quinto quarto dalla lingua alla poppa, dalla trippa per arrivare al più saporito peposo, alla mortadella di cinghiale, e così via.

Alcuni dei prodotti tipici dei Mollica's sono approdati alla Conad allargando così il loro messaggio fatto di sapori e memoria e offrendo l'opportunità di conoscere le loro specialità ad un pubblico sempre più vasto. A Grosseto sono in vendita in tutti i supermercati Conad della città il patè di fegatini, la pappa al pomodoro e la ribollita.