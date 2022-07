annuncio Cultura & spettacolo I migliori della Scriabin Summer Piano Academy in concerto in Duomo 8 luglio 2022

Grosseto: Giovani solisti da tutto il mondo in concerto nella Cattedrale di San Lorenzo, accompagnati dall'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. È l'evento pubblico della terza edizione della Scriabin Summer Piano Academy organizzata dall'associazione musicale Scriabin da domenica 3 a lunedì 11 luglio e vedrà protagonisti i dieci migliori allievi delle masterclass di pianoforte, violino e flauto curate dal maestro Eugeni Skovorodnikov. L'appuntamento con il concerto è per sabato 9 luglio alle ore 21.30 nel Duomo di Grosseto (l'ingresso è libero, a offerta). «L'associazione Scriabin, in collaborazione con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e Fondazione Grosseto Cultura – ricorda il direttore artistico Antonio Di Cristofano – ha organizzato anche quest'anno, per la terza edizione, masterclass estive rivolte a giovani solisti da tutto il mondo. Abbiamo accolto nella nostra città giovani pianisti, violinisti e flautisti provenienti dal Nord America e adesso è arrivato il momento del concerto nel quale si esibiranno solo alcuni fra i meritevoli partecipanti alle masterclass, eseguendo importanti brani di repertorio accompagnati dall'Orchestra». I docenti delle masterclass, oltre allo stesso Di Cristofano, sono Alexandre Brussilovsky (Francia), Eugene Skovorodnikov (Canada), Kalina Mrmevska (Usa), Gerlinde Otto (Germania), Kei Saotome (Giappone) e Vadim Monasturski (Israele). Per l'occasione l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” sarà diretta da Massimo Merone ed eseguirà musiche di Haydn, Küchler, Mozart, Rieding, Beethoven, Vivaldi, Mendelssohn, Perlman e Rachmaninov.

